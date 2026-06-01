Allegriani contro anti-allegriani: Inpax Expat e la diatriba su Allegri al Napoli

C'è un nuovo allenatore del Napoli. Forse. Ufficialmente quasi. E tanto basta per far esplodere la nuova puntata di Inpax Expat: Raniero, Fabio e Paolo si dividono nella più accesa diatriba teologica dai tempi del Muppet Show, Allegriani contro anti-allegriani.

L’arrivo di Allegri al Napoli è una di quelle notizie che dividono prima ancora di diventare ufficiali. E quando una notizia divide, è il momento giusto per accendere il microfono: la nuova puntata di Inpax Expat nasce esattamente da qui, da un annuncio che è insieme certo e sospeso. C’è un nuovo allenatore del Napoli. Forse. Ufficialmente quasi — perché, come sappiamo, manca ancora la fumata bianca legata alla chiusura col Milan.

Allegriani contro anti-allegriani

E tanto basta a Raniero, Fabio e Paolo per aprire la più accesa diatriba teologica dai tempi del Muppet Show. Da una parte gli Allegriani, convinti che il colpo sia da monarca illuminato; dall’altra gli anti-allegriani, scettici sulla scelta del livornese per ereditare la panchina del Napoli. È il dibattito che attraversa la piazza intera, qui condotto con l’ironia e la lucidità che sono il marchio di fabbrica del podcast: si discute di gioco, di mentalità, di cosa significhi davvero affidare gli azzurri a un tecnico così divisivo, ora che Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli.

Ottant’anni di campionati europei (e una domanda inattesa)

Esaurita la disputa, la parola passa a Paolo, PhD pennuto in collegamento da Londra. Con il rigore di chi mastica numeri e la leggerezza di chi non si prende troppo sul serio, ha messo in fila ottant’anni di campionati europei per rispondere a una domanda che — promesso — non sapevate nemmeno di volervi fare. È il tipo di segmento che rende Inpax Expat diverso: si parte dal Napoli e si finisce dentro una piccola, sorprendente lezione di storia del calcio continentale.

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