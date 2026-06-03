Il Verona retrocede con gli adulti ma vince con gli under 12 il Trofeo D’Alterio

Ha battuto in finale l'Empoli. Negli ottavi aveva eliminato il Napoli. A Mugnano 26 squadre provenienti da tutta Italia e dall'estero, oltre 520 giovani calciatori coinvolti

L’Hellas Verona ha vinto la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio prestigiosa manifestazione riservata agli under 12 che per cinque giorni ha trasformato lo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano di Napoli nel punto di riferimento del calcio giovanile nazionale e internazionale.

A decidere la finale contro l’Empoli è stata una rete di Santamaria al 42′, che ha consegnato ai gialloblù il successo per 1-0 al termine di una sfida equilibrata e combattuta. Un trionfo meritato per il Verona, protagonista di un percorso impeccabile sin dalla fase a gironi, chiusa al primo posto con 10 punti davanti a Lazio, Accademia Dieci e Lode, Fossano e Pisa.

Il Verona accolto dal pasillo d’onore

Nella fase a eliminazione diretta il Verona aveva superato il Napoli per 2-1 negli ottavi di finale, il Genoa per 3-1 nei quarti e l’Atalanta per 2-1 in semifinale, conquistando così l’accesso all’atto conclusivo del torneo.

Di grande livello anche il cammino dell’Empoli, capace di qualificarsi alla finale dopo aver eliminato Fiorentina, Juventus e Lazio nelle sfide a eliminazione diretta.

Nella finale per il terzo posto la Lazio ha superato l’Atalanta con il punteggio di 3-1.

La cerimonia di premiazione ha regalato uno dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione, con il Verona accolto dal pasillo d’onore di tutte le squadre partecipanti prima della consegna del trofeo da parte del vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, Cristian Mossino.

I gialloblù hanno conquistato anche diversi riconoscimenti individuali. Zambotto è stato premiato come miglior giocatore della finale da Carmine D’Alterio, consigliere delegato del Gruppo D’Alterio; mentre Pinzetta, autore di otto reti, ha chiuso al primo posto della classifica marcatori a pari merito con Herrera dell’Atalanta e Spadoni del Genoa. I premi come migliori giocatori del torneo sono andati a Foresti dell’Atalanta e Mendoco della Lazio, premiati da Nicola Tambaro, presidente onorario del Villaricca Calcio.

SI chiude la decima edizione del Trofeo D’Alterio

Si chiude così l’edizione del decennale del Trofeo D’Alterio, tra le più importanti manifestazioni calcistiche giovanili. Numeri importanti per l’evento: 26 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero, oltre 520 giovani calciatori coinvolti e 84 partite disputate nell’arco di cinque giorni. In campo alcune delle più prestigiose realtà del calcio italiano, tra cui Atalanta, Juventus, Lazio, Genoa, Hellas Verona, Napoli, Roma, Fiorentina, Torino, Monza, Sassuolo e, per la prima volta, Padova. Presente anche una significativa rappresentanza internazionale con Slavia Praga e Goat International.

Presenti autorità istituzionali e personalità del mondo del calcio, tra cui i sindaci di Mugnano Luigi Santopaolo e il neoeletto Pierluigi Schiattarella, di Giugliano Diego D’Alterio, di Qualiano Raffaele De Leonardis e di Villaricca Francesco Gaudieri, il presidente Figc Campania Carmine Zigarelli, l’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla, l’ex centrocampista della Nazionale Angelo Di Livio e l’attaccante del Cagliari Gennaro Borrelli.

Non solo sport e competizione. Alla vigilia dell’ultima giornata tutte le squadre partecipanti hanno condiviso un momento di festa ricevendo una torta nei rispettivi hotel, a testimonianza dello spirito che anima il Trofeo D’Alterio: promuovere amicizia, inclusione, condivisione e i valori più autentici dello sport. L’edizione 2026 è stata dedicata ad Antonio D’Alterio, fondatore del Gruppo D’Alterio, figura che ha creduto fin dall’inizio nel progetto e che continua a rappresentarne l’ispirazione e i valori.

Emozione, fair play e sana competizione

Per Carmine D’Alterio, consigliere delegato D’Alterio Group, “la decima edizione conferma la crescita costante della manifestazione e il valore del lavoro svolto in questi anni. Per l’undicesima edizione ci si deve aspettare un nuovo passo in avanti. Subito dopo l’estate inizieremo a lavorare con ancora più determinazione per arricchire il torneo con nuove iniziative che possano rendere l’esperienza ancora più completa per tutte le società partecipanti”.

Raffaelita D’Alterio, presidente D’Alterio Group e vicepresidente del Villaricca Calcio, traccia il bilancio dell’evento: “Sono stati giorni ricchi di sorrisi ed emozioni, fair play e sana competizione, valori che rappresentano l’essenza più autentica dello sport giovanile. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione: dieci anni di Trofeo D’Alterio significano dieci anni di passione, sacrifici e crescita continua. Il nostro sguardo è già rivolto al futuro, l’appuntamento è al prossimo anno, con l’entusiasmo e la voglia di continuare a crescere insieme nel segno dello sport, dell’amicizia e della valorizzazione dei giovani talenti”.