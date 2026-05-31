Mugnano capitale del calcio giovanile con il Trofeo D’Alterio

Calcio giovanile, il Trofeo D’Alterio entra nel vivo: 84 partite in 5 giorni al Vallefuoco

Aperta la decima edizione del torneo internazionale under 12. Finali il 3 giugno

Ottantaquattro partite in cinque giorni, 26 squadre al via e 520 bambini in campo. Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group entra nel vivo allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano, dove la cerimonia inaugurale sabato pomeriggio, 30 maggio, ha aperto la decima edizione della manifestazione riservata alla categoria under 12, in programma fino a mercoledì 3 giugno.

Il torneo, organizzato dal Villaricca Calcio in collaborazione con D’Alterio Group, conferma anche quest’anno la partecipazione di club professionistici italiani e formazioni straniere. Ai nastri di partenza ci sono Napoli, Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Genoa, Hellas Verona, Atalanta, Sassuolo e Monza. Il quadro delle partecipanti comprende inoltre Alto Academy, Ludos, Juve Stabia, Modena, Dieci e Lode, Fossano, Pisa, Segato, Padova, Empoli, Sport Village, Bari, Fc Napoli Nord, le straniere Slavia Praga e Goat International.

Le squadre sono divise in cinque gironi. Le gare avranno la durata di 20 minuti a tempo e tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social della manifestazione. Dopo la fase a gironi, il programma proseguirà con ottavi, quarti, semifinali e finali di piazzamento, fino alla finale per il primo e secondo posto.

Accanto ai giovani calciatori, il Trofeo porterà a Mugnano un pubblico composto da appassionati, dirigenti, tecnici e genitori dei bambini coinvolti. Le famiglie e gli staff al seguito delle squadre vivranno per più giorni la città di Napoli e il suo territorio, rafforzando anche la dimensione di turismo sportivo della manifestazione.

La decima edizione è dedicata ad Antonio D’Alterio, fondatore del Gruppo D’Alterio e primo tifoso del Trofeo. L’omaggio accompagnerà le giornate di gara di un appuntamento che, anno dopo anno, ha costruito un proprio albo d’oro. Nelle ultime edizioni il Trofeo D’Alterio è stato vinto da Lazio nel 2019, Empoli nel 2022, Atalanta nel 2023, Roma nel 2024 e Fiorentina lo scorso anno.

Sandro Tambaro, direttore Asd Villaricca Calcio, afferma: “Arrivare alla decima edizione e regalare momenti di gioia ai ragazzini e ai meno giovani, uniti dalla passione per il calcio, ci riempie di gioia. Anche quest’anno assegneremo il premio miglior tifoseria, al fine di coinvolgere le famiglie nel solco dei sani valori sportivi. E che da questo trofeo possano gettarsi le basi per i campioni del domani: è questo l’augurio che facciamo a tutti i partecipanti”

“Grande festa per l’avvio di questa decima edizione”, ha rimarcato Carmine D’Alterio, consigliere delegato D’Alterio Group. “La finalità del Trofeo è proprio quella di permettere alle scuole calcio del territorio di confrontarsi con i ragazzi della stessa età di grandi club italiani e internazionali. Quindi dare la possibilità ai bambini di giocare nel rettangolo verde ma allo stesso tempo conoscere culture e stili di vita differenti”.

Raffaelita D’Alterio, presidente D’Alterio Group e vicepresidente del Villaricca Calcio, a margine della festa inaugurale ha sottolineato: “Una prima giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della passione. Abbiamo accolto tutte le squadre, dato il calcio d’inizio con una festa che è piaciuta a tutti. Cinque giorni con grandi emozioni, la gioia dei bambini e i ricordi che porteranno con sé per tutta la vita. Non soltanto un confronto sportivo ma anche turistico, perché ci consente di far conoscere il territorio napoletano a tutto il mondo. Bello vedere gioia e divertimento negli occhi dei bambini”.

Le finali e la cerimonia di premiazione si svolgeranno mercoledì 3 giugno 2026 allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano.