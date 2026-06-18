Il Napoli può raggiungere tutti gli accordi che vuole con Gila ma deve sborsare 30 milioni a Lotito

Il calciomercato langue, non ci sono soldi

Che il Napoli abbia raggiunto l’accordo con Gila non diciamo che sia superfluo ma è insufficiente. Gila ha ancora un anno di contratto con la Lazio e la Lazio chiede 30 milioni oppure 25 più bonus facilmente raggiungibili.

Il resto sono chiacchiere estive, particolarmente succose perché in giro c’è davvero poco. Il calciomercato italiano, come ormai è consuetudine, langue. Non c’è un euro. E quindi sono soltanto parole.

Per Gila bisognerà avere pazienza

Il Napoli non riesce nemmeno a incastrare contropartite economiche. Perché – come ricorda Il Messaggero – Gattuso (allenatore della Lazio) gradirebbe Lucca che però ha un ingaggio di 2,2 milioni netti. E non gli dispiacerebbe nemmeno Rafa Marin anche lui difensore centrale. Beukema piace al ds della Lazio, l’olandese però guadagna 2,5 milioni netti più bonus.

Nel frattempo sullo spagnolo c’è anche il Bournemouth che con la Lazio sta trattando l’acquisto del portiere Mandas. Ora il Napoli deve decidere che cosa fare. Certamente Gila non è l’unico difensore centrale valido sul mercato. In giro ce ne saranno tantissimi. Il Mondiale è una vetrina non indifferente. Altrimenti bisognerà pazientare e addentrarsi un braccio di ferro con Lotito.