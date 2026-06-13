Il Napoli insiste per Gila: settimana decisiva per l’intesa con il giocatore

Il Napoli vuole Gila a tutti i costi e il difensore sembra voler vestire l’azzurro. Tenere un giocatore in scadenza è rischioso e Lotito non è di certo uno sprovveduto. Proprio per questo, alla fine potrebbe cedere e aprire alla trattativa. Inoltre, la notizia del mercato a saldo zero della Lazio potrebbe letteralmente costringere il club biancoceleste alla cessione. Il punto di Di Marzio.

Il Napoli insiste per Gila: i dettagli

Si legge sul sito di Di Marzio

“Sono previsti nuovi contatti tra il Napoli e Mario Gila. Il difensore ha già fatto sapere a Gennaro Gattuso di non voler rimanere in biancoceleste, perciò la situazione è delicata: lo spagnolo ha ancora un anno di contratto. Non c’è ancora l’accordo con il Napoli, ma gli azzurri proveranno a stringere in settimana per poi presentare un’offerta alla Lazio, che però vorrebbe tenerlo fino alla scadenza del contratto: con il mercato a saldo zero, però, il rischio che il club biancoceleste possa venderlo è concreto.”

Le alternative allo spagnolo

Ovviamente, nel mare magnum del calciomercato non si può mai sapere cosa accadrà domani e proprio per questo il Napoli non può farsi trovare impreparato. Tra le alternative sondate c’è Gatti della Juventus, che ha una valutazione simile (25-30 milioni di euro), ma ha anche due anni e un po’ di esperienza europea in più. Sullo sfondo resta in piedi anche l’ipotesi di uno scambio con Buongiorno.