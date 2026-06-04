Il Napoli ha preso informazioni su Vlahovic, che va via a zero: ma il serbo chiede 8 milioni l’anno

L’idea di portare Vlahovic al Napoli torna d’attualità, ma con una premessa che ne raffredda subito gli entusiasmi: le richieste d’ingaggio del serbo. Come racconta Massimiliano Nerozzi sul Corriere della Sera, il rapporto tra Dusan e la Juventus è ai titoli di coda — «bye bye» dopo quattro stagioni e mezzo, 168 presenze e 68 gol — e l’attaccante lascerà Torino a parametro zero, con il contratto da 22,2 milioni lordi ormai scaduto.

Il Napoli osserva, ma le cifre spaventano

Sul fronte azzurro, il Corriere della Sera è prudente: il Napoli “ha preso qualche informazione”, ma tutto è legato a “se e quando Allegri si insedierà al comando”. Più un monitoraggio che una trattativa, insomma. E il motivo è presto detto: le pretese economiche. Vlahovic e il suo entourage, scrive il quotidiano, chiedono “sugli otto milioni all’anno e un cospicuo bonus alla firma”, cifre che nemmeno la Juventus era disposta a concedere — i bianconeri si erano fermati a una busta paga da circa sei milioni a stagione più bonus. È la stessa ragione per cui la pista, nata settimane fa con il Napoli inseritosi per il serbo a parametro zero, resta complicata: il cartellino è gratis, ma l’ingaggio no. Non a caso già si parlava di una trattativa in stallo, con Manna che fiuta lo sgarbo alla Juve.

L’incastro dell’attacco e il dopo-Lukaku

C’è poi la logica tecnica. Il Napoli deve ridisegnare il reparto offensivo: serve un centravanti per il 4-3-3 di Allegri, dove Hojlund è il punto fermo, e va sciolto il nodo delle uscite, a partire da Lukaku, che il club punta a liquidare anche a zero. Un nome come Vlahovic, a parametro zero, sarebbe l’occasione perfetta per qualità e suggestione — uno “sgarbo” alla Juve, per giunta. Ma il Napoli dell’austerity difficilmente può sostenere un ingaggio da otto milioni netti, fuori scala rispetto alla nuova linea dei costi.