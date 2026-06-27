Il Milan si sta legando mani e piedi a Jorge Mendes, diventerà un soft Wolverhampton?

Il quotidiano Libero sottolinea gli intrecci, Gonçalo Ramos è di Mendes. Pure Gonçalves, richiesto da Amorim. Starà al Milan riuscire a modulare il rapporto col super procuratore

Il vero affare per ora lo ha fatto il Psg

Il Milan e Jorge Mendes. Più di un legame forte. Un intreccio. I rossoneri sperano che non diventi una dipendenza. Il quotidiano Libero (che tende al nerazzurro di Milano) ne ha già scritto. E oggi, dopo l’affare (certamente per il Psg che porta a casa 70 milioni di euro) Gonçalo Ramos, torna sul tema.

Gonçalo Ramos è l’acquisto più caro della storia del Milan ed è ovviamente della scuderia Jorge Mendes. Libero ricorda che fu già lui a proporre per la panchina Sergio Conceiçao. E sottolinea che oggi sembra ancor più presente nelle trattative. Scrive il quotidiano:

“D’altronde Cardinale, ieri presente a Casa Milan per ratificare la nomina di Calvelli, ha impiegato un mese per dare alla società una nuova struttura dirigenziale, ed è scontato che squali come Mendes possano fiutare l’occasione”.

Il Milan ha chiuso per Ramos prima di stabilire cosa fare con gli altri attaccanti in bilico: Gimenes, Pulisic, Leao.

Se Leao dovesse andare via, Amorim ha già indicato il sostituto: Pedro Gonçalves, 27 anni. Indovinate: chi è il suo procuratore? Mendes, of course.

La Fifa intervenne nell’intreccio Wolverhampton

Libero ricorda che questo schema di affidarsi al potente procuratore ha funzionato al Psg (con Vitinha, Neves, Zaire-Emery e Barcola) e pure al Barcellona (Yamal, Balde, Cancelo, Casadò e diversi giovani emergenti dalla Masia). Nel Milan con Estupinan non è andata benissimo.

Il quotidiano col cuore nerazzurro definisce l’operazione

“una revisione più soft del tentativo che Mendes mise in atto con il Wolverhampton, una decina di anni fa veniva acquistato dalla Fosun, una conglomerata cinese, la quale aveva parallelamente investito proprio in Gestifute. Un conflitto di interessi che la Fifa cercò di evitare nel 2020 con una nuova normativa che vietava agli agenti di incrociare questi interessi economici e che ha obbligato Mendes a rivedere il piano. Sta al nuovo Milan non farsi usare troppo dal superagente portoghese e semmai usarlo solo se il giocatore serve davvero”.

Jorge Mendes è talmente potente che è in grado di trovare sempre una panchina a Gennaro Gattuso, persino quella della Nazionale.