Il Belgio non va oltre lo 0-0 contro l’Iran, Lukaku e De Bruyne non hanno impressionato De Laurentiis

È finita 0-0 e Belgio-Iran può essere vista e analizzata da due punti di vista. Da un lato si può dire che il Belgio ha avuto più possesso palla e in qualche modo ha controllato la partita. Ha avuto anche occasioni, soprattutto nella ripresa. Dall’altro però è innegabile che le chance più pericolose le hanno create gli iraniani che nel primo tempo avevano anche segnato grazie a un intelligente schema su punizione che ha messo Taremi da solo davanti a Courtois e lo ha battuto con un sinistro rasoterra. Ma l’ex Inter era in fuorigioco, sia pure di pochissimo. Courtois ha dovuto compiere un paio di interventi. Lo stesso, però, vale per l’iraniano Beiranvand che francamente ha fatto un’ottima impressione.

Al minuto 66 il Belgio è rimasto in dieci uomini per una clamorosa disattenzione del difensore Ngoy che ha di fatto lanciato a rete Taremi e poi lo ha placcato. A quel punto la partita è cambiata. Il Belgio non ha potuto più chiudere l’Iran nella propria metà campo. Lukaku e De Bruyne hanno giocato davanti a uno spettatore d’eccezione: Aurelio De Laurentiis che era in tribuna. Il presidente non sarà rimasto impressionato dai due calciatori del Napoli.

De Bruyne ha fatto qualcosa in più di Romelu. Ma nulla di trascendentale tranne un prodigioso stop sulla linea di fondo, in attacco, da cui è nata un’occasione da gol per i belgi. Lukaku è stato ingabbiato bene, non è riuscito a produrre nulla più di qualche sponda. Al Belgio di Garcia è mancata la precisione nell’ultimo passaggio. Dopo due partite quindi la Nazionale di Rudi Garcia non ha ancora vinto, l’ultima sarà contro la Nuova Zelanda che stanotte affronterà l’Egitto.