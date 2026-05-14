Le reazioni alle parole di Florentino Perez: il Barcellona chiama gli avvocati, l’Atletico richiama all’ossessione

Il comunicato dei blaugrana: "'Informiamo che i nostri legali stanno esaminando attentamente le sue dichiarazioni e accuse (Di Perez). L’ironia dei Colchoneros, che su X pubblicano la definizione di ossessione

Tu attacca, attacca sempre: deve essere questo il mantra a cui Florentino Perez si è affidato nella sua peculiare e incendiaria conferenza stampa di due giorni fa, in cui, oltre ad annunciare le dimissioni, ha ricordato i suoi primati e i trofei conquistati alla guida dei blancos e ha promesso giustizia sul caso Negreira (scandalo legato a presunti pagamenti del Barcellona all’ex dirigente arbitrale Negreira tra il 2001 e il 2018, per consulenze che secondo l’accusa avrebbero potuto influenzare gli arbitri, ndr). Non è mancato un riferimento all’Atlético, con il patron della Casa Blanca che si chiedeva retoricamente come mai nessuno attaccasse mai i cugini mediaticamente. Le risposte non si sono fatte attendere.

Le risposte a discorso di Florentino Perez

Il Barcellona utilizza uno stile istituzionale, con un comunicato ufficiale:

“Riguardo alla conferenza stampa tenuta dal presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informiamo che il nostro dipartimento legale sta esaminando attentamente le sue dichiarazioni e accuse. Attualmente sono in fase di analisi e i passaggi da intraprendere sono in fase di valutazione. Quando ritenuto opportuno, tutte le posizioni e decisioni adottate saranno notificate.”

Ormai, lo scontro è totale e prescinde dalle mere questioni di campo.

L’Atletico usa l’ironia

I cugini, invece, hanno scelto un tipo di risposta differente, affidandosi a X. La risposta, a differenza di quella dei blaugrana, non è seriosa e istituzionale, ma rimanda più a una componente di sfottò tipica del calcio: l’ossessione.

Si legge sul profilo X ufficiale:

“Che cosa succede all’Atlético Madrid? Perché non se la prendono con l’Atleti?”. “I giornalisti che vogliono togliere prestigio al Madrid suppongo che siano del Atleti”. “Atleti, Atleti, Atleti”. 𝐎𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, definizione secondo la RAEInforma (l’ente ufficiale che si occupa della lingua spagnola e delle sue regole, ndr): Perturbazione psichica prodotta da un’idea fissa.”

Carino il riferimento all’ente spagnolo.