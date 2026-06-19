Hakimi, la Corte d’Appello respinge il ricorso: andrà a processo per l’accusa di stupro

La notte magica dell’Italia ai Mondiali: battuto 1-0 il Canada

di Mario Piccirillo - Ha giocato l'Italia e non l'usurpatrice Bosnia. Abbiamo visto la partita e ve la raccontiamo. Al 91esimo il Canada ha pareggiato, proprio mentre la Rai mandava in onda il Tg2. Ma dopo sette minuti di Var, la rete è stata annullata