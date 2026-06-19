Hakimi, la Corte d’Appello respinge il ricorso: andrà a processo per l’accusa di stupro
L'Equipe riporta la Corte d'appello "Esistono indizi sufficienti a carico del signor Achraf Hakimi tali da giustificare il suo rinvio a giudizio". i legali di quest’ultimo contestano occultamenti e ostacoli alla ricerca della verità
Alla fine Achraf Hakimi, impegnato con il Marocco ai Mondiali, andrà a processo con l’accusa di stupro: la Corte d’Appello francese ha respinto il suo ricorso. Il punto de L’Équipe.
Hakimi a processo: i dettagli
Riporta L’Equipe:
“La camera dell’istruzione della corte d’appello di Versailles, riunitasi venerdì mattina, ha respinto il ricorso presentato da Achraf Hakimi contro l’ordinanza di rinvio a giudizio. “Le indagini svolte durante l’inchiesta e l’istruttoria hanno portato la camera dell’istruzione a ritenere che esistano indizi sufficienti a carico del signor Achraf Hakimi tali da giustificare il suo rinvio a giudizio davanti alla corte criminale dipartimentale degli Hauts-de-Seine”, ha dichiarato la corte d’appello di Versailles in un comunicato.
L’inchiesta riguarda presunti fatti di stupro denunciati da una giovane donna conosciuta su Instagram e che si sarebbe recata nell’abitazione del calciatore nel febbraio 2023. “
I commenti delle due parti…
…e quelli del Psg
Chiude L’Equipe:
“Contattato, il Paris Saint-Germain ha dichiarato di voler garantire al proprio giocatore un ambiente di lavoro sereno, rispettoso e conforme ai principi fondamentali del diritto. Il club ribadisce inoltre il proprio impegno costante nella lotta contro ogni forma di violenza, in particolare quella sessuale.”