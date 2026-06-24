Il Napoli Basket annuncia Marco Spissu play di grande esperienza

Grande esperienza in Europa e in Italia. Olimpiadi di Tokyo nel 2021, un mondiale e due europei con la nazionale. Marco Spissu è pronto a fare da playmaker nel prossimo Napoli Basket di coach Jasmin Repesa.

Nella giornata di oggi il Napoli Basket, certo di giocare l’EuroCup il prossimo anno, ha messo a segno un altro colpo di mercato: Marco Spissu. Si tratta del terzo ingaggio di questa estate dopo John Petrucelli e Zac Seljaas.

Di seguito il comunicato ufficiale del club con cui viene ufficializzato l’arrivo del giocatore:

“La Guerri Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo biennale con l’atleta Marco Spissu. Il play, nato a Sassari il 5 Febbraio 1995, 185 centimetri, ha una grandissima esperienza ad alti livelli in campo nazionale ed europeo.

Prodotto del settore Giovanile della Dinamo Sassari, con cui debutta in serie A1 nel 2012-2013, Spissu ha giocato a Bari, Piacenza, Reggio Calabria e Tortona nei primi anni della sua carriera. Nel 2016-2017, in Serie A2, gioca con la maglia della Virtus Bologna, giocando una stagione da 11,7 punti di media e 3.1 assist per partita.

Dal 2017 Spissu torna a Sassari, giocando 4 stagioni consecutive in Sardegna, debuttando anche in Europa, sia in Fiba Cup che in Champions League, giocando il suo miglior campionato nel 2020-2021, 13.2 punti e 5.4 assist, tirando con il 45% da 3 punti, protagonista anche nei playoff, chiusi ancora una volta in doppia cifra. Con la Dinamo, nel 2019, vince sia la Supercoppa Italiana, che la Fiba Europe Cup.

Nel 2021-2022 il play gioca in Russia, con l’Unics Kazan, protagonista anche in Eurolega, prima di tornare in LBA, con Venezia, disputando due buone stagioni, chiudendo nel 2022-2023 con 10.2 punti di media e 5.4, 49.2 nel tiro da fuori, rimanendo in doppia cifra anche nella post-season. Con la Reyer Spissu gioca anche in Eurocup. Negli ultimi due anni Spissu si trasferisce in ACB, massimo campionato spagnolo, con il Zaragoza. Nell’ultima partita del Campionato, è suo il tiro decisivo che permette alla formazione spagnola di conquistare la salvezza.

Le sue ottime prestazioni in campionato gli valgono anche la convocazione in Nazionale. Dopo aver fatto tutta la trafila delle Giovanili, Spissu gioca con l’Italia le Olimpiadi del 2021 a Tokyo ed i successivi Mondiali e, per due volte, gli europei.”