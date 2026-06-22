Grande Industria David Beckham, nessuno nel calcio fattura come lui grazie alla pubblicità

Nessuno è più famoso negli Stati Uniti di Sir David Beckham. Non c’è nessun altro ex giocatore che si avvicini a questa visibilità, nemmeno quelli che hanno vinto la Coppa del Mondo, la Scarpa d’Oro della Premier League e, occasionalmente, il Pallone d’Oro. “C’è un Beckham che visita Home Depot, la catena americana di negozi di bricolage, per costruire un giardino in cui guardare i Mondiali… Eccolo al drive-through di McDonald’s, o mentre sorseggia un bicchiere di Stella Artois, o mentre scherza sulla sua fama per il gigante della telefonia mobile Verizon. Ed ecco che arriva un Beckham del 2002 generato dall’intelligenza artificiale nello spot Adidas per i Mondiali con la star di Hollywood Timothée Chalamet. Beckham vuole che tu capisca che il calcio può cambiare la vita, con l’aiuto di Bank of America, bevi Pepsi, mangia patatine Lay’s…”, scrive il Telegraph.

È una grande, enorme, industria David Beckham. Fa soldi a palate. Non esiste veicolo pubblicitario come lui. Altri grandi campioni della sua epoca e di quelle successive – Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, persino Zinedine Zidane – hanno cercato di entrare nel giro, ma nessuno si avvicina a quel livello.

Gli altri commentano lui si arricchisce

“Beckham – continua il Telegraph – non è mai stato un commentatore, e probabilmente non lo sarà mai, per la semplice ragione che, economicamente, non ne ha bisogno. Non è nemmeno una “Leggenda Fifa” ufficiale come il brasiliano Ronaldo, Roberto Carlos, Alessandro Del Piero e innumerevoli altri titani ormai in là con gli anni. Loro si presentano alla corte di Gianni Infantino per guadagnarsi la cena in cambio di una lucrosa sinecura. Beckham non ha alcun accordo formale con la Fifa. Finora ha assistito a una sola partita, quella inaugurale degli Stati Uniti a Los Angeles”. Un alto dirigente della Fifa dice che la gerarchia del calcio al momento è così: “Siamo noi, la Uefa, e Beckham”.

Dopo la Fifa e i due grandi – Cristiano Ronaldo e Lionel Messi – “è probabilmente il marchio calcistico più importante di questo Mondiale”, continua il giornale inglese. “All’inizio di quest’anno è stato nominato da Forbes il primo calciatore miliardario, con un patrimonio stimato di 1,6 miliardi di dollari. Ritiratosi da 13 anni, la crescita del suo patrimonio sta accelerando a due decenni dall’ultima volta che ha calcato il campo di un Mondiale. Gli ultimi risultati finanziari di DB Ventures [DBV], la sua società ora controllata in maggioranza dal colosso del licensing Authentic Group, hanno registrato un fatturato di 63,6 milioni di dollari e un utile di 39 milioni di dollari. Fonti interne affermano che i prossimi risultati, relativi all’anno che si concluderà a dicembre 2025, riveleranno un aumento del 50%. Beckham ha concesso in licenza il suo marchio in tutto il mondo e si è rivelato estremamente redditizio”.

“La campagna di McDonald’s è un evento unico per i Mondiali. Bank of America, Pepsi, Lay’s, Verizon, Home Depot e Adidas sono tutte partnership di lunga data. Home Depot si è avvalsa della casa di produzione di Beckham, Studio 99, per realizzare lo spot in cui recita al fianco dell’attore Josh Lucas. Gli altri marchi sono così importanti che nemmeno il potere contrattuale di Beckham può impedirgli di essere protagonista, oltre che star, della pubblicità. Lo spot Adidas è un classico spot di punta per i Mondiali, con una schiera di stelle. Beckham ha lo stesso spazio di Messi, Jude Bellingham e Lamine Yamal. Il Beckham in versione retrò è stato creato principalmente in CGI utilizzando filmati storici, ma ha comunque partecipato a una sessione di riprese affinché i tecnici potessero catturare i suoi movimenti. Solo in quello spot Beckham non ha il ruolo di protagonista. Quando, ad esempio, presta il suo volto a Hugo Boss, non si limita a promuovere un abito qualsiasi: Boss ha una sua collezione dedicata a Beckham. Lo stesso vale per le sue Adidas Predator personalizzate. Ha anche una sua linea di occhiali da sole omonima, DB Eyewear, per la quale presumibilmente il produttore ha ritenuto il marchio di Beckham superiore a qualsiasi altro marchio già conosciuto”.

Il profilo marketing perfetto

Ma Beckham non è diventato miliardario solo grazie alle licenze dei marchi. “Chi lavora per lui descrive il suo capo come un “imprenditore” e, sebbene a prima vista possa sembrare una definizione azzardata, si potrebbe sostenere che abbia creato il modello per la carriera post-sportiva per eccellenza. Gran parte della sua fortuna deriva dalla sua partecipazione nella franchigia MLS Inter Miami, un club che ha disputato la sua prima partita nel 2020 ed è ora uno dei più preziosi degli Stati Uniti. Non si tratta solo delle maglie rosa da casa, facilmente commercializzabili, con il numero 10 e il nome di Messi, che ha firmato un contratto per altri tre anni. Si tratta anche del patrimonio immobiliare annesso. Il Nu Stadium, con una capienza di 26.500 posti, è stato inaugurato ad aprile, e il futuro complesso commerciale e di intrattenimento Freedom Park ha un valore inestimabile”.

“Chi gli sta vicino si chiede: sarà mai così? Arriveranno i Mondiali del 2034 e poi quelli del 2038 con Beckham che vende attrezzature per barbecue di lusso agli spagnoli e Stella Artois 0% ai sauditi? Sarà ancora obbligato, a 60 anni, a scolpire i suoi addominali per un’altra campagna pubblicitaria di intimo Boss?”.

“In ogni caso, chiunque desideri scalzarlo dalla vetta della lista dei desideri dei reparti marketing di tutto il mondo dovrà faticare non poco per strappargli la mano. Messi vanta un curriculum calcistico impeccabile, ma fuori dal campo rimane un personaggio a volte impacciato. Ronaldo, che sembra disposto a pubblicizzare qualsiasi cosa pur di ottenere il giusto compenso, può apparire come una figura strana, persa nella bolla della fama. Beckham è riuscito a evitare questa trappola. Ha coltivato un’immagine accessibile, per quanto fedele alla sua vita reale, e questo gli ha portato fortuna”.