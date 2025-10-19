Gli arabi vogliono lo United ma pretendono che sia Beckham a sovrintendere alla trattativa

La famiglia Glazer, che ha accumulato oltre 1,2 miliardi di sterline in debiti e commissioni durante i 20 anni di proprietà, ha recentemente venduto una quota del 30% a Sir Jim Ratcliffe per 1,2 miliardi di sterline.

David Beckham sarebbe entrato nel mirino di un gruppo di miliardari degli Emirati Arabi Uniti, intenzionati a presentare un’offerta da 5 miliardi di sterline per rilevare il Manchester United dalla famiglia Glazer. Il consorzio avrebbe contattato l’ex capitano dei Red Devils per proporgli un ruolo di primo piano come volto pubblico dell’operazione, sfruttando il suo prestigio internazionale e l’immagine che ancora oggi lo accompagna. Ne scrivono il Sun e The Independent.

I sauditi pronti a rilevare il club con Beckham

Beckham ha una fortuna stimata di 300 milioni di sterline (350mln euro) e possiede già i club Inter Miami e Salford City. Avrebbe anche la possibilità di investire direttamente nel Manchester United se lo desiderasse. La famiglia Glazer, che ha accumulato oltre 1,2 miliardi di sterline in debiti e commissioni durante i 20 anni di proprietà, ha recentemente venduto una quota del 30% a Sir Jim Ratcliffe per 1,2 miliardi di sterline. La famiglia Glazer rimane ancora il principale azionista del club. Nel frattempo, le speculazioni sulla vendita continuano. Il funzionario saudita Turki Alalshikh ha suggerito che ci potrebbero essere discussioni in corso riguardo a una possibile vendita del club, ma ha precisato di non essere coinvolto direttamente nelle trattative. Alalshikh ha legami con il miliardario Rodolphe Saade, il cui gruppo possiede terreni vicini allo stadio Old Trafford, fondamentali per i piani di sviluppo del nuovo stadio da 100.000 posti.

Beckham preferito a Cantona e Rooney

Tra le varie icone del club prese in considerazione — da Eric Cantona a Wayne Rooney — Beckham sarebbe stato scelto come l’ambasciatore ideale di un progetto che punta a unire potenza economica e fascino mediatico