Buongiorno è il dilemma di Conte, non può aver dimenticato chi è.

Dopo la sciagurata prestazione di Genova, la crisi ormai è ufficiale. Alessandro Buongiorno è l’ombra del calciatore che è stato sia a Torino sia lo scorso anno a Napoli sia pure tra troppi infortuni. Quest’anno si è perso. È irriconoscibile. Conte lo ha fatto uscire, disperato, per paura che potesse fare altri guai, aveva già regalato due gol al Genoa. Ma ora c’è da recuperare un patrimonio del club, e anche del calcio italiano.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Conte dovrà com­piere valu­ta­zioni pro­fonde in merito alla situa­zione di Buon­giorno: uma­na­mente hanno col­pito molto tutti la sua rea­zione dopo l’errore che ha per­messo a Colombo di segnare il gol del momen­ta­neo 2-2 e le lacrime prima e dopo il cam­bio. Che stia attra­ver­sando un momento di grande dif­fi­coltà è palese, ma lui è un patri­mo­nio del Napoli che il tec­nico dovrà recu­pe­rare al più pre­sto: ecco per­ché, magari anche par­lan­done con lui, domani sarà chia­mato a una deci­sione deli­cata. Cose di campo, comun­que, cose che capi­tano: Buon­giorno non può aver dimen­ti­cato chi è e come si fa, e la rea­zione testi­mo­nia la sua voglia e l’orgo­glio. Tor­nerà. Buon­giorno è un cuore Toro e non si arren­derà mica facil­mente. Gliel’hanno urlato via social anche le cen­ti­naia di migliaia di tifosi che hanno inon­dato d’affetto e soste­gno il suo account Insta­gram, esat­ta­mente come i com­pa­gni e lo stesso Conte al momento della sosti­tu­zione. Nel frat­tempo, e anzi a pre­scin­dere dal col­lega, si scalda Beu­kema: con Rrah­mani al cen­tro è tutta un’altra sto­ria e Sam, domani, potrà gio­care da terzo di destra.