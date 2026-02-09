Buongiorno è il dilemma di Conte, non può aver dimenticato chi è
Il Corsport: Conte dovrà compiere valutazioni profonde. Nel frattempo, si scalda Beukema: già contro il Como in Coppa Italia ci sarà lui
Dopo la sciagurata prestazione di Genova, la crisi ormai è ufficiale. Alessandro Buongiorno è l’ombra del calciatore che è stato sia a Torino sia lo scorso anno a Napoli sia pure tra troppi infortuni. Quest’anno si è perso. È irriconoscibile. Conte lo ha fatto uscire, disperato, per paura che potesse fare altri guai, aveva già regalato due gol al Genoa. Ma ora c’è da recuperare un patrimonio del club, e anche del calcio italiano.
Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
Conte dovrà compiere valutazioni profonde in merito alla situazione di Buongiorno: umanamente hanno colpito molto tutti la sua reazione dopo l’errore che ha permesso a Colombo di segnare il gol del momentaneo 2-2 e le lacrime prima e dopo il cambio. Che stia attraversando un momento di grande difficoltà è palese, ma lui è un patrimonio del Napoli che il tecnico dovrà recuperare al più presto: ecco perché, magari anche parlandone con lui, domani sarà chiamato a una decisione delicata. Cose di campo, comunque, cose che capitano: Buongiorno non può aver dimenticato chi è e come si fa, e la reazione testimonia la sua voglia e l’orgoglio. Tornerà. Buongiorno è un cuore Toro e non si arrenderà mica facilmente. Gliel’hanno urlato via social anche le centinaia di migliaia di tifosi che hanno inondato d’affetto e sostegno il suo account Instagram, esattamente come i compagni e lo stesso Conte al momento della sostituzione. Nel frattempo, e anzi a prescindere dal collega, si scalda Beukema: con Rrahmani al centro è tutta un’altra storia e Sam, domani, potrà giocare da terzo di destra.