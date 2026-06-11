Gila-Napoli, non c’è nessun veto di Gattuso: sarà la Lazio a decidere

La telenovela Gila continua e ad aggiungere un nuovo capitolo a quello che sarà un lungo libro ci ha pensato Pedullà, smentendo i presunti veti di Gattuso su una possibile cessione. I dialoghi, comunque, potrebbero riprendere a breve.

Napoli, il punto su Gila

Scrive Pedullà:

“Mario Gila è il primo nome per la difesa del Napoli. E Andrea Natali, talento del Bayer Leverkusen, l’investimento programmato per il futuro. Su Gila, che ha scelto il Napoli in modo incondizionato, ci aspettiamo – dopo una fase di stallo – che si possa tornare a parlarne. In questo momento Lotito respinge tutto, all’interno di una situazione molto delicata per i motivi motivi.

Non ci sono veti di Gattuso, al netto di alcune ricostruzioni che non trovano riscontro, anche perché la gestione di un calciatore in scadenza non sarebbe semplice. Sarà la Lazio a dover prendere una decisione definitiva.”

L’alternativa a Gila

Ovviamente trattare con Lotito non è mai facile e proprio per questo il Napoli si cautela sondando altri profili. Tra questi spunta Gatti della Juventus. Scriveva ieri Schira:

” Lotito appare intenzionato a fare muro per il centrale spagnolo e così il ds Manna potrebbe virare su Federico Gatti.”

Gatti avrebbe un valore pari a quello dello spagnolo: 25-30 milioni di euro. Il problema? 2 anni in più. Quest’anno ha totalizzato 28 presenze, segnando 4 gol, di cui due in Champions League.