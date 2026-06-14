Gila-Napoli, la prossima settimana nuovo assalto degli azzurri per convincere la Lazio a cederlo

Il Napoli continua a monitorare la situazione legata a Mario Gila, come riportato dall’edizione romana di Repubblica. La Lazio quest’estate potrebbe ritrovarsi a fare mercato a saldo zero, un vincolo che gli azzurri conoscono bene visto che ne sono stati vittime lo scorso gennaio; potrebbe, perché si attende di sapere se il presidente Lotito interverrà per ripianare il deficit, anche durante il mercato.

Nuovo assalto del Napoli per Gila

In attesa di ciò, i biancocelesti sono bloccati anche sui rinnovi. Il centrale spagnolo ha un contratto che scade nel 2027 e la Lazio rischia di perderlo a zero l’anno prossimo. Scrive Repubblica in merito:

In settimana è atteso un nuovo assalto del Napoli per Mario Gila. Il difensore spagnolo avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria e il club azzurro è pronto a sfruttare la situazione per affondare il colpo.