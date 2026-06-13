Gila, la Lazio al bivio: incassare tra sei mesi o perderlo a zero

Pedullà: "Se il Napoli offrisse 20-21-22 milioni inserendo dei bonus e una percentuale sulla futura rivendita, la Lazio quei soldi li prenderebbe tra sei mesi, mentre altrimenti non incasserebbe nulla. Situazione da seguire"

La telenovela Gila continua, con Alfredo Pedullà che porta alla luce quello che potrebbe essere un punto cruciale per la buona riuscita dell’affare: la Lazio avrà il mercato a saldo zero e quindi avrà bisogno di liquidità.

Cosa sceglierà Lotito? Guardare qualcosa dalla cessione dello spagnolo oppure perderlo a zero? Beh…

Gila, il bivio della Lazio

I dettagli:

“Intanto, come vi ho segnalato in esclusiva diverse settimane fa, Mario Gila è un obiettivo concreto. Mario Gila vuole soltanto il Napoli. Mario Gila ribadirà la sua posizione, a maggior ragione dopo le ultime decisioni della Lazio.

In questo momento, tutti gli altri nomi che vi sono stati proposti come difensore centrale sono da considerarsi dei riempitivi. Questa situazione, secondo me, aiuterà Gila della Lazio a fare un passo ulteriore e credo che la Lazio dovrebbe ragionare bene su questo bivio.

Quale bivio? Quello tra prendere zero oppure incassare 10-11 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Dico 10-11 milioni perché, se il Napoli offrisse 20-21-22 milioni inserendo dei bonus e una percentuale sulla futura rivendita, la Lazio quei soldi li prenderebbe tra sei mesi, mentre altrimenti non incasserebbe nulla. E quindi è una situazione che, secondo me, va seguita attentamente.”

La conferma di Di Marzio

Lo stesso Di Marzio ieri aveva confermato la questione del mercato a zero, che potrebbe spingere la Lazio a valutare seriamente l’offerta del Napoli. In settimana, secondo Di Marzio, il Napoli cercherà l’accordo definitivo con il calciatore prima di iniziare a trattare con i biancocelesti.

Dunque, il giocatore vuole il Napoli e la Lazio sembra essere spalle al muro. In settimana dovrebbero esserci delle novità cruciali.