“Garellik, un eroe vestito da Uomo”: il libro che ci restituisce Garella artista originale della porta

Il libro di Emanuel Fatello, per Edizioni inContropiede, dedicato al portiere che vinse due storici scudetti con Verona e Napoli e che aveva uno stile tutto suo, parava con i piedi ma parava

Garella accolto da Bacigalupo

Esce “Garellik, un eroe vestito da Uomo”, nuovo libro di Emanuel Fatello per Edizioni inContropiede, dedicato a Claudio Garella uno dei portieri più amati e originali della storia del calcio italiano. Vincitore dello storico scudetto dell’Hellas Verona nel 1985 e protagonista del primo tricolore del Napoli nel 1987, Garella viene raccontato non soltanto come atleta capace di imprese straordinarie, ma soprattutto come uomo che ha saputo inseguire i propri sogni con determinazione, coraggio e autenticità. È morto nell’agosto del 2022.

Il volume si sviluppa attraverso due linee narrative che si intrecciano continuamente. Da una parte il racconto della carriera sportiva di Garella, dagli esordi fino ai trionfi che lo hanno consegnato alla storia del calcio. Dall’altra una dimensione più intima e profonda, in cui il protagonista si racconta in prima persona dopo la morte, ritrovandosi in una realtà parallela dove viene accolto da Valerio Bacigalupo, leggendario portiere del Grande Torino, e da Leandro, un giovane impulsivo e brillante che lo accompagnerà in un viaggio alla scoperta della sua vera essenza.

I contributi della moglie e delle due figlie

Con uno stile che mescola narrazione, emozione e memoria, Emanuel Fatello costruisce un’opera che va oltre la semplice biografia sportiva. Ad arricchire il libro sono le testimonianze di numerosi protagonisti del calcio italiano che hanno condiviso con Garella pagine indimenticabili di storia sportiva. Tra questi Giovanni Sartori, Pierino Fanna, Andrea Carnevale, Fernando De Napoli, Sergio Venturini, Roberto Tricella, Luciano Volpati, Alberto Frison e molti altri. Particolarmente toccanti sono inoltre i contributi della moglie Laura e delle figlie Claudia e Chantal, che restituiscono un ritratto autentico e familiare dell’uomo dietro il campione. La prefazione è firmata dal giornalista e scrittore Adalberto Scemma.

Claudio Garella (1955-2022) è stato un portiere di calcio italiano noto per il suo stile poco ortodosso, ma estremamente efficace. Dopo aver esordito in Serie A a 17 anni con il Torino, ha giocato in diverse squadre, tra le quali Verona e Napoli, vincendo due storici scudetti: con il Verona nella stagione 1984-85 e con il Napoli di Maradona nel 1986-87. Soprannominato “Garellik”, era famoso per le parate istintive, spesso effettuate senza l’uso delle mani. Parava con i piedi. Dopo il ritiro ha lavorato come allenatore e preparatore dei portieri.

AUTORE

Emanuel Fatello (Roma, 1976) vive a Torino con la famiglia. Responsabile tecnico di un mobilificio, affianca al lavoro un’intensa attività poetica e narrativa. Premiato in numerosi concorsi nazionali, ha pubblicato testi in diverse antologie e visto alcune sue poesie musicate.

SCHEDA LIBRO

Titolo: Garellik – Un eroe vestito da Uomo

Autore: Emanuel Fatello

Pag.: 278

Costo: 19 euro

Copertina: Osvaldo Casanova

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CASA EDITRICE

Edizioni inContropiede nasce in Riviera del Brenta (provincia di Venezia) nel 2014. La casa editrice pubblica volumi di letteratura sportiva (romanzi, saggi, guide turistiche, biografie, antologie di articoli, raccolte di racconti).