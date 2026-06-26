Fertitta (ambasciatore Usa in Italia): “Vorrei acquistare un club di Serie A”. E ha incontrato De Laurentiis

È il proprietario degli Houston Rockets non un signore qualunque. Per i prossimi due anni, finché sarà ambasciatore, non potrà fare affari. Ma poi...

Non è stato un incontro d’affari, di business, quello dell’altro pomeriggio tra Aurelio De Laurentiis e la signora Jacqueline ospiti dell’ambasciatore americano Tilman J. Fertitta e della sua consorte a bordo del superyacht Boardwalk. Ma Tilman J. Fertitta non è solo l’ambasciatore Usa in Italia. È un imprenditore, un importante uomo d’affari.

Nel 2017 ha acquistato la franchigia Nba degli Houston Rockets. L’ha acquistata per la cifra record di 2,2 miliardi di dollari. Con l’acquisto degli Houston Rockets è diventato anche proprietario di Clutch Gaming un’organizzazione professionale di eSport focalizzata sul videogioco League of Legends.

Al Fatto quotidiano l’ambasciatore ha dichiarato di voler acquistare, in futuro, una squadra italiana di calcio. Fin troppo semplice fare due più due dopo l’incontro dell’altro giorno con De Laurentiis.

Fertitta è il proprietario degli Houston Rockets

Fertitta per ora non può investire nel calcio, in qualità di ambasciatore: “Nei prossimi due anni e mezzo non potrò concludere alcun affare con l’Italia, ma posso dirvi che dopo mi piacerebbe molto possedere una squadra di calcio in Italia. Sarebbe un grande onore per me. Napoli? Nessuna città o luogo in particolare, non posso dirlo“.

Di lui De Laurentiis non direbbe mai quel che ha detto di Matt Rizzetta (che è stato associato a una proposta di acquisto del Napoli): “È estremamente simpatico. Somiglia a un personaggio dei miei film e ho detto tutto”.