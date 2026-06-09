È rimasto solo Mancini per la Nazionale, l’unico ad accettare uno stipendio così basso (si fa per dire)

Come per le gare d'appalto, è stata una corsa al ribasso. Vince chi offre di meno e il Mancio ha accettato 2,5 milioni. Bisogna aspettare l'elezione di Malagò

Mancini il figliol prodigo

Il bando di gara per il commissario tecnico è un bando al ribasso, come per tutti i lavori pubblici. Chi offre di meno, ottiene l’incarico. E Roberto Mancini ha offerto meno di tutti. Lui direbbe sì anche per 2,5 milioni di euro a stagione che nel mondo del calcio sono considerati bruscolini. Antonio Conte e Pep Guardiola (nome che aveva acceso le fantasie di tanti) viaggiano in altre dimensioni. È rimasto solo il Mancio. Il figliol prodigo. I soldi, tanti, li ha fatti in Arabia Saudita e in Qatar dove ora allena l’Al-Sadd. Per la Nazionale si libererebbe questa mattina stessa. L’Italia torna al punto di partenza. Non è una novità per il calcio italiano. Deve solo aspettare l’elezione del presidente della Federcalcio. E qui c’è ancora un piccolo intoppo, come ricorda Repubblica.

Il 22 giugno si elegge il presidente Figc

Perché il favorito è Giovanni Malagò. Ma si attende il parere dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) perché Malagò è stato fino allo scorso anno presidente del Coni e ora, dopo dodici mesi, andrebbe in Federcalcio. Dovrebbero trascorrere tre anni per accettare un simile incarico. Una soluzione dovrebbe essere trovata, anche perché ormai il governo sembra aver perduto la battaglia anti-Malagò. Adesso arriva l’estate e va tutto in cavalleria. Le elezioni per la Figc sono in programma il 22 giugno. Mancini dovrebbe essere nominato ct qualche giorno più tardi.

Il 25 settembre quindi dovrebbe esserci lui sulla panchina della Nazionale per la partita di Nations League in casa contro il Belgio. L’Italia poi affronterà anche Turchia e Francia.