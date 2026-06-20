De Laurentiis domani allo stadio a studiare le condizioni di Lukaku e De Bruyne

Atteso allo stadio di Los Angeles per Iran-Belgio. I due belgi sarebbero, con McTominay, i pezzi pregiati della squadra ma costano tanto e quest'anno hanno reso quasi zero

De Laurentiis e i due pezzi pregiati che costano tanto

Domani sera a Los Angeles si gioca Belgio-Iran e Aurelio De Laurentiis sarà in tribuna. È andato a vedere anche Svizzera-Bosnia. Ma domani sera giocheranno sia de Bruyne sia Lukaku anche se il centravanti potrebbe entrare a partita in corso. Ne scrive il Corriere dello Sport.

De Bruyne e Lukaku erano in teoria, con McTominay, i pezzi pregiati della stagione passata del napoli. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Lukaku ha subito un infortunio ad agosto e non si è mai ripreso. Ha segnato un gol a Verona, nei minuti di recupero, e poi è partito per il Belgio senza tornare. lo ha fatto per curarsi visto che a Napoli non riusciva a tornare in condizione. E bene ha fatto considerando come si è mosso nello spezzone di partita giocato ai Mondiali contro l’Iran: è stato decisivo.

Anche De Bruyne è stato vittima di un infortunio simile che lo ha tenuto fuori quattro mesi. È stata la delusione della stagione del Napoli, cui vanno aggiunte le dichiarazioni su Conte e il suo gioco, parole rilasciate dal ritiro belga. Entrambi costano tanto al club in termini di ingaggio, De Bruyne più di Lukaku. De Laurentiis sarà quindi uno spettatore interessato, vorrà capire anche quali siano le loro condizioni fisiche.

Probabilmente non si incrocerà con Rudi Garcia: i due si sono lasciati maluccio.