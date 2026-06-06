De Bruyne e Lukaku, Pedullà: “Sul mercato c’è una bella differenza”

Per Pedullà, Romelu è da vendere mentre Kdb è da valorizzare e mettere al centro del progetto come Allegri ha fatto con Modric

Una frase, due destini diversi. Alfredo Pedullà ha messo a confronto le situazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku in casa Napoli e ha tracciato una linea netta: “Secondo me non c’è da tirare assolutamente le somme e a livello di mercato tra tra De Bruin e e Lukaku c’è una bella differenza”.

Una distinzione che Pedullà aveva già spiegato poco prima, motivandola: su De Bruyne il Napoli dovrebbe puntare, perché “l’identikit del campione, del fuoriclasse c’è”. Su Lukaku, invece, il quadro è più complicato: “L’ingaggio è pesante, pesantissimo, vicino alla doppia cifra per un altro anno: non lo puoi perdere a zero”.

Pedullà sul valore di De Bruyne

“Io su De Bruyne punterei perché se tu Massimiliano Allegri hai dato spazio e fiducia, hai invocato e Modric e lo hai fatto giocare per tutto l’anno, stiamo parlando di caratteristiche chiaramente un po’ diverse, ma sempre l’identikit del campione del fuoriclasse c’è e quindi io ci punterei proprio nel senso che gli troverei una soluzione giusta. Cercherei di trovare, anche tatticamente, una chiave di lettura che possa consentirgli di esprimere il massimo del suo repertorio, cosa che non è espresso nel primo anno di Napoli per tanti motivi”.

Kdb resta più spendibile di Romelu

Per Pedullà, De Bruyne ha più mercato di Lukaku. A nostro avviso è tutto da dimostrare. Guadagnano gli stessi soldi. A Napoli, anche se Pedullà non è d’accordo, Lukaku ha fatto decisamente meglio. È stato decisivo nell’anno del quarto scudetto con 14 gol e 10 assist. Kdb nel suo primo anno a Napoli è stato fondamentalmente una comparsa.

Lukaku e l’ingaggio pesantissimo

“Lukaku la vedo come una storia diversa, il comportamento è stato anche un po’ diverso. Eh, difficile pensare che possa giocare in coppia con Hojlund cambiando modulo. Magari il Napoli un’altro attaccante lo vuole prendere. C’è la vicenda Lucca da gestire. L’ingaggio è un ingaggio pesante, pesantissimo. Parliamo di un ingaggio vicino alla doppia cifra per un altro anno, non lo puoi perdere a zero. Il contratto che scade è l’ultima possibilità che hai di prendere qualcosa. hai speso 30 milioni nel 2024 perché è stata una richiesta di Conte per molti aspetti non condivisibile”: