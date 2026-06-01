Davide Ancelotti allenatore del Lille, il presidente: “Ha già esperienza e capacità di un allenatore moderno”

Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille; arriva dunque la sua prima esperienza da tecnico in Europa, dopo quella al Botafogo. Il club di Ligue 1, arrivato terzo quest’anno e che disputerà la Champions, ha deciso di puntare sul figlio di Carlo e di annunciarlo prima dell’inizio dei Mondiali. Suo padre sarà infatti impegnato come ct del Brasile.

La prima esperienza al Botafogo

E’ durata solo cinque mesi l’avventura in Brasile, con 15 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, prima che il presidente John Textor annunciasse il suo addio a dicembre.

Per Davide Ancelotti non è la prima volta in Ligue 1; è stato già vice del padre Carlo al Psg dal 2011 al 2013.

L’annuncio di Davide Ancelotti al Lille

L’annuncio è arrivato stamani; il figlio di Carletto 36enne firmerà un contratto biennale col Lille, fino al 2028.

𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🇮🇹 Le LOSC annonce aujourd’hui la nomination de Davide Ancelotti comme entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien, passé par les plus grands clubs et sélections du monde,… pic.twitter.com/OPDiyyr5XO — LOSC (@losclive) June 1, 2026

“Davide è un grande professionista, che ha tutte le qualità e le capacità di un allenatore moderno. Lo conosco da molti anni e ho seguito assiduamente i suoi progressi ai massimi livelli, sulla scia dell’immenso tecnico che è Carlo Ancelotti. La sua visione del calcio e il suo approccio alla professione sono rigorosi e molto moderni allo stesso tempo. Siamo stati sedotti dalla sua energia e determinazione. Impressionati dalla sua maturità ed esperienza. E siamo convinti che sia pronto e abbia tutte le competenze per sostenere e sviluppare il progetto sportivo del club“, ha dichiarato il presidente del Lille Olivier Létang.