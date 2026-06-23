Cristiano Ronaldo interrompe il suo funerale con una doppietta

Lo stava celebrando il giornalismo mondiale che lo stava trattando come un pensionato. Gli mancano 25 gol a quota mille. Certo affrontare l'Uzbekistan di Cannavaro è un toccasana, ha segnato persino Leao. È finita 5-0

Ci voleva Cannavaro per resuscitare Cristiano Ronaldo

Il commento perfido, ma realistico, è: “ci voleva Cannavaro per resuscitare Cristiano Ronaldo”. Con buona pace del Times che forse giocava a creare una dimensione parallela e ha scritto che in Italia il rimpianto dei tifosi era non avere affidato la Nazionale a Cannavaro. Secondo noi nemmeno i familiari di Cannavaro. A fine match l’allenatore ex Pallone d’oro ha fatto tornare al gol persino Rafa Leao che ha segnato il 5-0 risultato finale dell’incontro. Ronaldo è il primo calciatore a segnare in sei Mondiali consecutivi.

CR7 è a 25 gol da quota mille

L’altro commento è che Cristiano Ronaldo è tutt’altro che morto. E che, come al solito, il giornalismo ama cavalcare l’onda e soprattutto ama celebrare i funerali dei grandissimi. In contrapposizioni alle odi per Messi. CR7 è un monumento del calcio, è a 25 reti dal traguardo dei mille gol in carriera. In questi giorni, in realtà da qualche anno, è stato trattato come un povero vecchio che sarebbe dovuto andare in pensione. Un peso per sé stesso e i compagni di squadra. Davvero imbarazzante. Il primo che passava, si sentiva in diritto di dire la sua sul portoghese. Persino lo juventino Conceiçao. Onestamente non è che Celestini poteva criticare Diego, oppure solo nominarlo invano. Ecco, vale lo stesso principio.

Poi è arrivata la partita e Ronaldo ha firmato una doppietta nel match contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Prima una girata al volo di destro, da centravanti. E poi un altro gol da bomber, di destro sul secondo palo. In mezzo, la punizione di Nuno Mendes mentre tutti aspettavano il tiro di CR7. Nella ripresa è arrivato anche il quarto gol. Goleada portoghese. CR7 è andato vicinissimo al gol altre due volte e in entrambe le occasioni è stato bravissimo il portiere uzbeko Nematov.