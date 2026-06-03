Conte saluta il Napoli: “Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione”
Il post su Instagram si chiude con un "Grazie di cuore, Napoli". Grazie a te, Antonio
Oggi si chiude definitivamente un capitolo, forse uno dei più belli della storia recente del Napoli. Antonio Conte, infatti, con un messaggio pubblicato su Instagram, ha salutato il Napoli e il popolo azzurro.
Il messaggio di Conte
Si legge su Instagram:
“Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di 💙 NAPOLI”
Visualizza questo post su Instagram