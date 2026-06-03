Conte saluta il Napoli: “Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione”

Il post su Instagram si chiude con un "Grazie di cuore, Napoli". Grazie a te, Antonio

Conte saluta il Napoli: “Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione”

Ni Napoli 24/05/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Udinese / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Antonio Conte

Oggi si chiude definitivamente un capitolo, forse uno dei più belli della storia recente del Napoli. Antonio Conte, infatti, con un messaggio pubblicato su Instagram, ha salutato il Napoli e il popolo azzurro.

Il messaggio di Conte

Conte

Si legge su Instagram:

“Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di 💙 NAPOLI”

 

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Le reazioni al post

L'allenatore del Napoli Antonio Conte

 

Molto prevedibilmente le reazioni al post portano con sé una forte componente emozionale: del resto, i due anni del salentino sono stati intensi, mai banali e anche vittoriosi. Due trofei in due anni, tra cui uno Scudetto, non è roba che possa essere dimenticata facilmente, soprattutto a queste latitudini. E dunque i commenti dei tifosi rispecchiano all’unanimità il dispiacere di perdere un uomo e un allenatore di questo livello. Spicca un: “Chi non ha capito la fortuna di averti avuto in panchina verrà a piangere tra qualche tempo sotto questo post.” Ed è significativo.

Adesso partirà l’era Allegri. Auspicabilmente i tifosi azzurri metteranno in campo questi sentimenti di affetto e protezione anche per il nuovo allenatore. Appunto, auspicabilmente.