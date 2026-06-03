Conte saluta il Napoli: “Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione”

Molto prevedibilmente le reazioni al post portano con sé una forte componente emozionale: del resto, i due anni del salentino sono stati intensi, mai banali e anche vittoriosi. Due trofei in due anni, tra cui uno Scudetto, non è roba che possa essere dimenticata facilmente, soprattutto a queste latitudini. E dunque i commenti dei tifosi rispecchiano all’unanimità il dispiacere di perdere un uomo e un allenatore di questo livello. Spicca un: “Chi non ha capito la fortuna di averti avuto in panchina verrà a piangere tra qualche tempo sotto questo post.” Ed è significativo.

Adesso partirà l’era Allegri. Auspicabilmente i tifosi azzurri metteranno in campo questi sentimenti di affetto e protezione anche per il nuovo allenatore. Appunto, auspicabilmente.