Chi è Irankunda, l’australiano che corre a 36 km/h, svenduto dal Bayern Monaco

Ha messo ko la Turchia. La scorsa estate è passato per 3 milioni al Watford club con la stessa proprietà dell'Udinese. Fuggì dalla guerra civile in Tanzania; esplose a soli 15 anni, nell'Adelaide United.

Nestory Irankunda è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Australia contro la Turchia ai Mondiali 2026. Ha segnato il gol d’apertura del 2-0. Il classe 2006 è nato in Tanzania da genitori burundesi, emigrati in Australia (quando lui aveva solamente tre mesi) a causa della guerra civile.

Viene utilizzato come ala destra (all’occorrenza seconda punta o centravanti), poiché è dotato di grande velocità; ha raggiunto i 36 km/h in carriera.

#FIFA: Nestory #Irankunda, of Burundian descent, has just scored a goal for Australia and become the youngest Australian to score in the #WorldCup. pic.twitter.com/xpQEm8dxP2 — TWIRWANEHO MOISE 🇨🇩 (@TwirwanehoMoise) June 14, 2026

Il talento di Irankunda non era sfuggito al Bayern Monaco

“Si è iniziato a parlare di lui all’età di 15 anni, quando era all’Adelaide United. Il suo primo gol è stato su un calcio di punizione; era nettamente il migliore della sua squadra“, scrive Athletic portale sportivo del New York Times.

Attirò l’attenzione di grandi club, tanto che nel 2023 il Bayern Monaco lo annunciò come nuovo acquisto con un contratto a partire dal 2024, quando avrebbe compiuto 18 anni. Non ha mai esordito in prima squadra, ha giocato con il Bayern Monaco II: ha giocato nella quarta divisione tedesca segnando 4 reti in 15 partite. Viene ceduto l’anno dopo al Grasshoppers in prestito, in Svizzera, ma non riesce a brillare.

Per questo, il Bayern la scorsa estate decide di venderlo al Watford, in Championship (Serie B inglese), per 3 milioni di euro con un contratto fino al 2030. Ha segnato 4 gol e fornito 5 assist in 42 presenze complessive stagionali, diventando il secondo miglior assistman della squadra in campionato. Ricordiamo che il club inglese ha lo stesso proprietario dell’Udinese, Pozzo, dunque potremo vedere il talentino australiano anche in Italia un giorno.

Oltre ad aver segnato 11 reti in 7 presenze con la Nazionale australiana Under 17, il 14 marzo 2023 Irankunda è stato convocato a soli 17 anni in Nazionale maggiore dal ct Arnold. Ieri Popovic lo ha schierato per la prima volta in un Mondiale e la sua scelta è stata ripagata; Irankunda è diventato il calciatore più giovane dell’Australia a segnare in una Coppa del Mondo.

Per ora, la sua Nazionale condivide il primo posto del girone con gli Stati Uniti.