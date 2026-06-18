Buonfiglio lancia le Olimpiadi di Roma-Napoli: “Nessuno nel mondo ha due città così”

Il Presidente del Coni: "Sarebbe un bel binomio. Roma avrebbe l'85% degli eventi. Ho già parlato sindaci e governatori. Con l'impegno di non costruire nuovi impianti"

“Roma avrebbe l’85% degli eventi, Napoli gli altri anche alla luce dell’America’s Cup che lascerà sicuramente qualche cosa. Potrebbe essere un bel binomio. Nel mondo, credo, nessuno abbia due città come queste”. E così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio (all’Agenzia Dire, a margine della presentazione dell’edizione 2026 del rally di Roma) lancia le Olimpiadi di Roma-Napoli.

Attualmente non c’è ancora una candidatura ufficiale, ma stanno valutando l’idea di proporre Roma (e a questo punto Napoli) per l’edizione del 2036 o del 2040.

Olimpiadi senza fare nuovi impianti

E’ un discorso già avviato, dice: “Ho avuto modo di incontrare sia il sindaco di Roma che il presidente della Regione Lazio, e poi il sindaco di Napoli e il presidente della Regione Campania. L’impegno è quello di non costruire nuovi impianti ma di lasciare alle città tutti i miglioramenti necessari e su questo penso di avergli fatto condividere questo progetto perché sarebbe davvero una legacy importante”.

Ricordiamo che Napoli quest’anno è Capitale europea dello Sport, anche se nessuno se n’è accorto.