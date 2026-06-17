Allegri, vicina la risoluzione col Milan: il Napoli lo aspetta

Moretto: "Le parti (Milan ed Allegri) sono in strettissimo contatto per arrivare a una chiusura del cerchio a breve"

Allegri, vicina la risoluzione col Milan: il Napoli lo aspetta

AC Milan's Italian head coach Massimiliano Allegri looks on ahead of the Italian Serie A football match between AC Milan and Cagliari at the San Siro Stadium in Milan on May 24, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Con l’arrivo di Amorim sulla panchina del Milan, ecco che finalmente la risoluzione contrattuale di Allegri potrebbe presto diventare realtà. Il tecnico livornese è pronto a prendere in mano il Napoli. Il punto di Matteo Moretto.

Allegri tratta la risoluzione col Milan

Allegri in una delle sua classiche pose in panchina

Spiega Moretto:

“Poi, contestualmente, ieri ho provato a verificare se il Milan stesse trattando la risoluzione con Massimiliano Allegri e mi hanno confermato che le parti sono in strettissimo contatto per arrivare a una chiusura del cerchio a breve. Ci sono contatti in corso tra l’entourage di Allegri e il Milan per arrivare alla separazione definitiva, in modo tale che poi Allegri possa diventare il nuovo allenatore del Napoli.”

Lo stipendio di Max

Allegri in una delle sue tipiche espressioni in panchina

 

4 giorni fa, il Corriere della Sera ricordava che:

“Al Napoli non guadagna lo stipendio di 5,3 milioni che finora ha percepito, ma De Laurentiis ne sa veramente una più del Diavolo. Il contratto sottoposto a Max è di tre anni (uno in più di quello previsto all’inizio), l’ingaggio di 3,5 a stagione è sì inferiore ma complessivamente supera i 10 milioni. Netti”.