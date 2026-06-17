Allegri, vicina la risoluzione col Milan: il Napoli lo aspetta

Con l’arrivo di Amorim sulla panchina del Milan, ecco che finalmente la risoluzione contrattuale di Allegri potrebbe presto diventare realtà. Il tecnico livornese è pronto a prendere in mano il Napoli. Il punto di Matteo Moretto.

Allegri tratta la risoluzione col Milan

Spiega Moretto:

“Poi, contestualmente, ieri ho provato a verificare se il Milan stesse trattando la risoluzione con Massimiliano Allegri e mi hanno confermato che le parti sono in strettissimo contatto per arrivare a una chiusura del cerchio a breve. Ci sono contatti in corso tra l’entourage di Allegri e il Milan per arrivare alla separazione definitiva, in modo tale che poi Allegri possa diventare il nuovo allenatore del Napoli.”

Lo stipendio di Max

4 giorni fa, il Corriere della Sera ricordava che:

“Al Napoli non guadagna lo stipendio di 5,3 milioni che finora ha percepito, ma De Laurentiis ne sa veramente una più del Diavolo. Il contratto sottoposto a Max è di tre anni (uno in più di quello previsto all’inizio), l’ingaggio di 3,5 a stagione è sì inferiore ma complessivamente supera i 10 milioni. Netti”.