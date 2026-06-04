Allegri ribalta le gerarchie in porta: Meret può scavalcare Milinkovic-Savic, che ora può partire

Tra i tanti nodi da sciogliere, Massimiliano Allegri ne ha uno già in cima alla lista: la porta del Napoli. E le sue intenzioni, emerse nel summit di mercato con il direttore Manna in cui si è sviscerato l’organico reparto per reparto, ribaltano lo scenario che si dava per scontato. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, nelle idee di Max c’è “un rovesciamento della questione contrattuale” tra i pali.

Meret avanti, nonostante il contratto in scadenza

Il colpo di scena riguarda Alex Meret. Pur avendo “un solo anno di contratto”, il portiere “potrebbe ribaltare le gerarchie” e tornare a essere il numero uno designato. È una lettura che ridimensiona le voci di addio: solo pochi giorni fa si parlava di un Meret che si sarebbe addirittura proposto alla Juventus, ma le indicazioni di Allegri sembrano andare nella direzione opposta. Del resto, già a fine stagione il Napoli era tornato ad avere in Meret un portiere affidabile.

Milinkovic-Savic può partire, e spunta Kovar

Il rovescio della medaglia è la posizione di Vanja Milinkovic-Savic, che secondo il Cormezz “può partire in caso di offerte congrue”. Una valutazione coerente con i dubbi che avevamo già sollevato, chiedendoci in base a quale criterio Milinkovic-Savic venga considerato un portiere forte. E se l’ex Torino dovesse essere ceduto, il nome che piace è già pronto: Matej Kovar, estremo difensore ceco del PSV Eindhoven. Profilo in ascesa — ha vinto il campionato olandese, sta scalzando Hornicek in nazionale e si è preso lo status di eroe ai rigori nei play-off mondiali contro Irlanda e la Danimarca di Hojlund. È lo stesso nome che avevamo già indicato come l’idea del Napoli per la porta, anche se allora lo si legava a un eventuale addio di Meret: ora la prospettiva si capovolge.