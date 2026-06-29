Allegri, oggi l’incontro per liberarsi dal Milan

L’appuntamento tra Branchini e Calvelli

Mercoledì è primo luglio e dovrebbe essere il giorno dell’ufficializzazione di Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli. Il patto tra il club e il tecnico era proprio questo: il livornese si è dato tutto giugno per risolvere il suo contratto col Milan. Nel bene o nel male. Il Giornale, con Franco Ordine, scrive che c’è già stato un primo colloquio tra Branchini (l’agente di Max) e Massimo Calvelli nuovo ad del Milan. Incontro che però non ha portato nulla.

Oggi ce ne sarà un altro e dovrebbe essere quello decisivo. Il club e il tecnico potrebbero ritrovarsi a metà strada. E siglare l’addio anche dal punto di vista formale. Allegri è ornai il passato del Milan che ha sposato la nuova linea portoghese con Amorim in panchina, lo strapagato (almeno 70 milioni) Gonçalo Ramos al centro dell’attacco e il super procuratore Jorge Mendes in cabina di regia.

Per Allegri il Napoli è forte

Il Napoli è invece pronto a votare pagina e ad affidarsi al tecnico più odiato d’Italia. All’allenatore he ha vinto sei scudetti, giocato due finali di Champions e da alcuni (tanti, ahinoi) considerato il male del calcio non solo italiano. Il mese di attesa è stato lungo, il solito stillicidio di annunci che poi non si sono concretizzati.

Allegri conosce bene il Napoli, lo considera forte. Dovrà rivalutare alcuni profili della rosa che lo scorso sono stati strapagati in un mercato ai confini del disastro. Dovrà soprattutto sciogliere il nodo De Bruyne: tenerlo a sei milioni di ingaggio, oppure lasciarlo andare e alleggerire il bilancio azzurro? Lukaku dovrebbe andare via.

Chiuso formalmente il rapporto col Milan, Allegri potrà essere annunciato dal Napoli con l’ormai tradizionale tweet di De Laurentiis.