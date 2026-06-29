Allegri ha firmato col Napoli, a breve il tweet

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Lo ha annunciato anche Gianluca Di Marzio sul suo sito. A breve ci sarà l’annuncio da parte del Napoli. Quindi è il 29 giugno il giorno in cui è cominciata l’avventura di Allegri a Napoli. Per lui un triennale. Succede ad Antonio Conte. È stato scelto già un mese fa, quando era il lizza con Vincenzo Italiano. Ma ha dovuto raggiungere un accordo per liberarsi dal Milan. Accordo raggiunto oggi pomeriggio. Adesso può cominciare la nuova esperienza del livornese.

De Laurentiis aggiunge un altro grande allenatore al lungo elenco grandi tecnici che ha portato a Napoli. Da Benitez a Sarri, fino ad Ancelotti, Spalletti, Conte. Senza dimenticare Mazzarri che non è un grande allenatore ma fece molto bene a Napoli.