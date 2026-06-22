Allegri dovrà ottimizzare le risorse, sono finiti i tempi delle spese di Conte
Max dovrà dare il meglio di sé, del resto ha tenuto in lotta scudetto un Milan modesto prima del crollo finale. Repubblica: De Bruyne e Lukaku, uno dei due sicuramente partirà
Allegri preso soprattutto perché è ottimizzatore di risorse
Oggi nell’intervista alla Gazzetta, De Laurentiis ha lanciato un messaggio preciso a Massimiliano Allegri: “Alla rosa del Napoli non manca nulla”. Il messaggio è chiaro: bambole, non c’è una lira. Quindi Allegri dovrà dare il meglio di sé come ottimizzatore di risorse. Del resto quest’anno ha spremuto il Milan fino all’osso riuscendo nella titanica impresa di tenere una squadra modesta in lotta per lo scudetto prima del crollo finale (con la partecipazione esterna di Ibrahimovic). Max è un aziendalista nato. Non protesta, non si lamenta mai (come ha ricordato lo stesso Cellino). Un altro mondo rispetto a Conte che però riesce a farsi comprare quasi sempre quello che vuole.
De Laurentiis farà il punto con Max
Scrive Repubblica Napoli che nei prossimi giorni il presidente farà il punto con Allegri
“per trovare la quadra tra esigenze economiche e tecniche”.
A proposito di De Bruyne e Lukaku:
“Una certezza intanto c’è già: è da escludere che restino entrambi. Per il centrocampista potrebbero esserci offerte proprio dagli Stati Uniti, per il bomber da Turchia e Arabia Saudita”.