Agassi contro lo staff di Sinner: “È evidente che sia stata sbagliata la preparazione”

“Se crolli dopo un’ora e 45 minuti in campo, non ci possono essere scuse”. Qualcuno doveva pur dirlo, ad un certo punto. Andre Agassi abbandona tutte le cautele del caso e spara un dritto contro lo staff di Jannik Sinner. Il suo intervento all’emittente americana Tnt è stato ovviamente ripreso un po’ ovunque sui giornali italiani.

“L’eliminazione di Sinner è stata una cosa enorme – dice Agassi – Non so se sia stata evidenziata abbastanza. Quando giocavo, io avevo un orologio fisico: potevo giocare circa 4 ore. Se le condizioni erano particolarmente dure, scendevo a 3 ore e 45, non cambiava molto. Se c’erano condizioni ideali potevano arrivare a 4 ore e 10. Credo che questo succeda per ogni giocatore. Sinner un anno fa ha giocato la finale qui, è stato in campo per 5 ore e mezza. Quest’anno per il caldo ha ceduto dopo solo un’ora e 45 minuti: c’è una differenza enorme tra essere in forma e essere preparati, e lui evidentemente non lo era”.

Preparazione sbagliata

Per Agassi si tratta evidentemente di “preparazione sbagliata”: “E’ evidente che ci sia stato uno sbaglio durante la preparazione e Jannik deve fare qualcosa per rimediare. Non dico che Sinner non lavori abbastanza sodo, ma oggi la preparazione e il recupero sono gestiti a livello scientifico, ci sono medici e figure di ogni tipo. Io non posso sapere quello che è successo, magari è stato un problema di idratazione, ma per quello ti devi preparare anche prima. Quando andavo in Australia a giocare al meglio dei cinque set bevevo anche 10-12 litri d’acqua nelle 24 ore precedenti al match. In questo momento metterei in discussione quello che assume e se lo sta facendo correttamente. Deve capire cosa bisogna cambiare, magari deve inserire qualche altra persona, magari è una questione legata all’idratazione. È il miglior giocatore del mondo in questo momento, so che può giocare per 5 ore e mezza. Non può andare a sbattere contro un muro dopo 1 ora e 45, non ci sono scuse”.