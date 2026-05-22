Zielinski: “A Napoli un’attesa lunghissima per lo scudetto, ma anche quello con l’Inter è stato speciale”

Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset dopo aver vinto lo scudetto con l’Inter, il suo secondo campionato dopo quello vinto nella stagione 2022-23 quando indossava la maglia del Napoli. E proprio in merito a ciò, ha messo a paragone i due titoli portati a casa.

Le parole di Zielinski

A Napoli, Zielinski ha vinto il terzo scudetto della storia del club, arrivato dopo trentatré anni; dunque, il centrocampista polacco ha spiegato di aver vissuto emozioni diverse rispetto a quello vinto con l’Inter: “A Napoli avevamo vinto uno scudetto dopo 33 anni, era stata un’attesa lunghissima, ma sono stati entrambi speciali. Vincere è sempre bello e spero di vivere le stesse sensazioni l’anno prossimo“.

Il neo che resta della stagione dei nerazzurri è l’Europa, non essere andati oltre i playoff di Champions dopo essere stati eliminati dal Bodo-Gimt: “In Champions League potevamo fare meglio, l’anno prossimo ce la metteremo tutta per alzare l’asticella e fare più strada in Europa“.

Quest’anno il polacco è riuscito ad essere un protagonista dell’Inter

Dopo aver concluso le sue otto stagioni a Napoli, per un totale di 364 presenze e 51 gol, Zielinski sperava di essere protagonista anche con l’Inter, ma Simone Inzaghi lo ha messo ai margini; nella prima stagione in nerazzurro, ha collezionato 39 presenze in tutte le competizioni, spesso da subentrante, con sole due reti.

All’arrivo di Cristian Chivu è stato tutto diverso. Il centrocampista polacco è riuscito a ritagliarsi il suo spazio e ad arrivare a disputare 48 partite con sette gol, nove match in più rispetto alla stagione 2024-25 nonostante l’Inter abbia giocato diverse gare in meno per via della Champions (la scorsa stagione era arrivato in finale). Per Zielinski, dunque, è stata la stagione del riscatto, consacrandosi come uno dei protagonisti della volata scudetto nerazzurra.