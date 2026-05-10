Vardy e la Cremonese mettono pressione al Lecce, Fiorentina salva grazie allo 0-0 col Genoa

Contro il Pisa i lombardi vincono 3-0 e si portano a -1 dal Lecce; Bozhinov e Loyola espulsi, salteranno Pisa-Napoli. Altra buona prestazione dell'ex azzurro Ostigard contro i Viola.

La Cremonese la spunta 3-0 contro il Pisa e riapre la corsa alla salvezza, portandosi a -1 dal Lecce quartultimo a due giornate dalla fine; segnano Vardy, Bonazzoli e Okereke. Chi invece può festeggiare la salvezza aritmetica è la Fiorentina, che nonostante il pareggio 0-0 contro il Genoa, è sicura di essere in Serie A la prossima stagione.

Vardy sblocca Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa finisce 0-0

Alla mezz’ora di gioco sblocca Cremonese-Pisa Jamie Vardy, con una rasoiata di mancino da fuori area; la squadra in trasferta era in dieci uomini per l’espulsione di Bozhinov, che salterà il match contro il Napoli, come Loyola, anche lui espulso ma nel secondo tempo. Al 51esimo, con un contropiede, c’è il raddoppio di Bonazzoli e nel finale Okereke chiude la partita.

Poche emozioni in Fiorentina-Genoa, con De Gea e Gosens che salvano al 70esimo un possibile gol del Genoa, ma sarebbe stato annullato per un fallo precedente. Con questo risultato, i Viola si assicurano la salvezza aritmetica a due giornate dalla fine. Un’altra grande prestazione da parte dell’ex Napoli Leo Ostigard con la maglia rossoblù, che è stato vicino anche a segnare il suo sesto gol in campionato; per il difensore norvegese un grande stato di forma, ormai leader della difesa del Genoa.