Già ci sono le quote per Conte alla Juventus: sarà addio con Spalletti?

I dati di Agipronews. È dato a 9 alla Juventus. Ma è favorito per la Nazionale: è quotato a 1,57 in azzurro. Il confronto tra Elkann e Spalletti potrebbe segnare l'addio del tecnico bianconero.

Antonio Conte resterà a Napoli? Per i betting analyst di Sisal e Snai, il ritorno alla Juventus sembra essere lo scenario più probabile. Già la scorsa estate si era parlato del possibile addio agli azzurri del tecnico salentino e il ritorno in bianconero, ma Conte aveva deciso di restare. Con il Napoli ha ancora un anno di contratto, ma il suo futuro è ancora incognito.

Salgono le quotazioni per Conte alla Juventus

La Juventus rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League, dopo la sconfitta 2-0 contro la Fiorentina di ieri. Luciano Spalletti avrebbe così chiesto un colloquio con John Elkann per capire se continuare la sua avventura in bianconero, nonostante abbia da poco firmato un rinnovo di contratto.

Come riportato da Agipronews, i betting analyst di Sisal e Snai si gioca a 9 volte la posta un ritorno in bianconero di Antonio Conte su questo scenario, anche dopo le dichiarazioni del tecnico del Napoli in seguito alla qualificazione in Champions ottenuta contro il Pisa. Alla Juventus, da allenatore, Conte c’è stato dal 2011 al 2014.

Occhio anche all’eventuale piano B, ovvero il ritorno in Nazionale, dove guidò l’Italia agli Europei 2016 arrivando in semifinale; è quotato a 1,57.