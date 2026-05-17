Conte: “Col presidente è già un mese che ho parlato e gli ho esposto il mio pensiero e le mie intenzioni”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Pisa

Pisa-Napoli 0-3, Conte

“Alla prima intervista fatta a Dimaro ho avvertito tutti che sarebbe stata un’annata complessa, sono rimasto anche per questo perché sapevo che sarebbe stata un’annata complessa visto che sarebbero dovuti arrivare tanti giocatori. L’anno prima avevamo una rosa molto striminzita e quando arrivano tanti giocatori diventa difficile. Al tempo stesso non avevo previsto tanti infortuni così gravi. Abbiamo dovuto far fronte anche a questa situazione. Complimenti ai ragazzi, soprattuto chi è rimasto indenne, che ci ha dato una grandissima mano a rimanere nelle posizioni alte e conquistare la Champions. Devo ringraziare i tifosi perché hanno capito il momenti, in tanti non l’hanno capito, sono sempre stati vicini alla squadra. Oggi festeggiamo la qualificazione Champions, abbiamo vinto la Supercoppa e adesso manca l’ultima partita, la ciliegina sulla torta sarebbe cercare di finire dopo l’ìInter. C’è rammarico per la Champions soprattuto la partita a Copenaghen. Da tutte le situazioni si può sempre crescere, è stata un’annata complessa però siamo vivi e abbiamo centrato l’obiettivo che per il Napoli era importante per continuare a essere competitivi”.

Sul futuro, quanta voglia ha di restare?

“Queste cose le abbiamo dette, quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, quindi aspettiamo. Il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l’ultima partita e poi è giusto che col presidente si dica quello che è stato partorito”

Quindi di fatto aveva già deciso?

“Col presidente è già un mese che ci ho parlato e gli ho esposto il mio pensiero e le mie intenzioni. Non rivelo niente perché mancherei di rispetto nei confronti del presidente perché c’è un’amicizia e anche in virtù di questa amicizia è bello essere onesti”