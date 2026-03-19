Col rinnovo, Spalletti guadagnerà 6 milioni a stagione. Sarà secondo solo a Conte che ne percepisce 8
Tuttosport: "Dopo Conte, in questo momento, sono due i tecnici più pagati della Serie A: Allegri al Milan e Gian Piero Gasperini alla Roma. Per entrambi, contratto da 5 milioni l'anno. Poi Italiano e Pioli, che ne guadagnano 3."
La Juventus è sempre più orientata a proseguire con Luciano Spalletti che, una volta rinnovato a dovere, guadagnerà 6 milioni all’anno, diventando il secondo allenatore più pagato della Serie A, alle spalle di Antonio Conte. Ne parla Paolo Pirisi su Tuttosport.
Spalletti, le cifre dello stipendio sono da capogiro: i dettagli
Ripota Tuttosport:
Luciano Spalletti è pronto a firmare un nuovo accordo con la Juve a circa 6 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio importante, ma ancora distante dal primo in classifica per distacco in Serie A: Antonio Conte, che attualmente al Napoli percepisce circa 8 milioni di euro l’anno.
Spalletti seguirà Conte nella classifica dei tecnici meglio remunerati, ma l’allenatore vantava effettivamente un credito nei confronti del club bianconero, visto che a fine ottobre, pur di guidare la Juventus, ha sostanzialmente accettato un accordo fino a giugno 2026 per “appena” 3 milioni.
Dopo Conte, in questo momento, sono due i tecnici più pagati della Serie A: Allegri al Milan e Gian Piero Gasperini alla Roma. Per entrambi, contratto da 5 milioni l’anno. A ruota seguono Vincenzo Italiano al Bologna: 3 milioni. Ma soprattutto Stefano Pioli, ancora sotto contratto con la Fiorentina nonostante l’avvento di Paolo Vanoli: guadagna 3 milioni l’anno. Staccati Cristian Chivu e Maurizio Sarri: 2,5 milioni di euro l’anno per gli attuali allenatori di Inter e Lazio.