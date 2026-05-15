“The Neapolitan Scot”, il libro sulla carriera di McTominay del giornalista scozzese Wilson

Un viaggio tra Inghilterra, Scozia e Napoli; il libro parte con le difficoltà di McTominay allo United, fino a pochi mesi prima di giocare i Mondiali 2026. È disponibile anche in Italia.

Oggi è uscito “The Neapolitan Scot” (lo scozzese napoletano), il libro scritto dal giornalista scozzese James Wilson che ripercorre la carriere di McTominay fino all’approdo a Napoli. All’interno del libro sono presenti anche interviste esclusive a giornalisti sia napoletani, che scozzesi, tra cui quella all’ex ct della Nazionale Alex McLeish.

“The Neapolitan Scot”, il libro dedicato alla carriera di McTominay

Wilson segue la Nazionale scozzese ovunque e da quando McTominay è arrivato a Napoli, ha cominciato a lavorare anche sulla squadra allenata da Antonio Conte, immergendosi nella città e nella cultura partenopea. Il libro racconta l’ascesa del centrocampista azzurro che è riuscito a riportare la sua Nazionale ai Mondiali dopo 22 anni grazie a un bellissimo gol su rovesciata, diventato poi anche un murale.

La prima parte del volume è dedicata all’inizio della carriera di McTominay, con le difficoltà avute al Manchester United, mentre nel suo Paese veniva considerato un punto di riferimento di tutti i giovani giocatori. Di seguito, l’approdo al Napoli e dove tutto è cambiato, con la vittoria del quarto scudetto.

Il libro si ferma poco prima l’inizio dei Mondiali 2026, dove il centrocampista del Napoli affronterà Brasile, Marocco e Haiti. E’ disponibile già da oggi, in lingua inglese, su Amazon a un prezzo di €9,64 e in formato Kindle a €4,60.