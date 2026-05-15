Sul web spopolano i meme di Mbappé dittatore con tanto di vestito da generale: alcuni sono esilaranti

Dà ordini a Vinicius e Bellingham, minaccia Valverde e entra trionfale al Bernabeu. Il web non smette mai di sorprendere

L’acquisto di Mbappé, volendo usare un eufemismo, non è stato esattamente felice per il Real Madrid (ce lo avessero detto a luglio di due anni fa saremmo scoppiati a ridere). I motivi? Ovviamente lontanissimi dall’aspetto tecnico, riguardano la personalità, piuttosto ingombrante. Carlo Ancelotti aveva avvisato il mondo madridista che 1 più 1 non fa sempre 2 nel mondo calcistico e infatti mettere il francese in uno spogliatoio in cui c’è Vinícius è equivalso a mettere una Mentos in due litri di Coca-Cola. Il Real, dal canto suo, è sembrato piuttosto accondiscendente alle richieste del 10, vuoi per l’investimento fatto, vuoi per il nome: sta di fatto che quest’anno Kylian ha fatto spesso il brutto e il cattivo tempo.

Ovviamente, in epoca social e di attenzione continua, in epoca IA, questo si è dovuto per forza tradurre in un meme: il suddetto meme è stato quello di paragonare Mbappé a un dittatore o, in generale, a un signore della guerra, usando l’intelligenza artificiale per mettergli uniformi e immortalarlo mentre dà ordini severi ai suoi compagni di squadra, tutti sull’attenti. Alcuni sono esilaranti.

I meme su Mbappé

Il primo vede Mbappé vestito da generale dettare ordini a Vinícius, Courtois, Bellingham, Arbeloa ecc., con il Bayern Monaco, affrontato ai quarti, visto come il lato ribelle volto a contrastare il suo potere. A un certo punto Bellingham prova a dire qualcosa, ricevendo in tutta risposta un gancio destro.

Who started this Mbappe Dictator trend 😭🤣😭😭 pic.twitter.com/eJkeIIs4lC — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) April 7, 2026

Un altro, a dir poco pazzesco, della durata di quasi un minuto, parte con il francese (sempre vestito da generale) che entra solenne al Bernabéu, come nelle migliori parate delle vittorie militari, per poi procedere a sgridare Vinícius, Arbeloa e compagni per le loro prestazioni. Il video si chiude con lui che parla con Mourinho e dice: “Vieni a salvarci, ma non credere che sarai il boss”.

Un altro ancora vede Valverde con tanto di occhio nero leggere un biglietto di scuse a Tchouaméni, bello, se non fosse che di fianco c’è Mbappé-generale che gli punta una pistola alla tempia. Ah, e tutti questi video hanno una cosa in comune: una musica fatta di gorgoglii arabeggianti in sottofondo, con un richiamo a una celebre canzone diventata meme che celebrava Bashar al-Assad. Big Exposé:

The Dictator Mbappé Behind the Street Fight of Real Madrid pic.twitter.com/eXylK2Zr3K — BanterBallHQ (@BanterBallHQ) May 8, 2026

Il Mbappé scaricato

Intanto, meme a parte, in Spagna sembra non sopportarlo più nessuno. Secondo As. come già accaduto nella storica conferenza di Florentino Pérez di martedì, Mbappé avrebbe violato il protocollo presentandosi nella zona mista del Bernabéu per rispondere alle domande. Un gesto voluto, con l’obiettivo di parlare direttamente e lanciare messaggi chiari, senza lasciare spazio a interpretazioni.

Anche Marca, il quotidiano sportivo più letto in Spagna, rilancia la tensione con il titolo “Il Bernabéu non perdona e Mbappé esplode contro Arbeloa”. Il giornale critica il comportamento del giocatore, evidenziandone il presunto distacco e l’atteggiamento giudicato poco coinvolto. Sarà addio a fine stagione?