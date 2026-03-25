Il quotidiano britannico lo ha inserito al quinto posto della top 10 di tutti i tempi della Premier: "Il belga ha trascinato il City a sei titoli tra il 2017 e il 2024. Era inarrestabile: corsa instancabile, passaggi straordinari, tiri potentissimi".

Mohamed Salah non giocherà più nel Liverpool dalla prossima stagione. Il calciatore egiziano lo ha annunciato nella giornata di ieri. Per questo motivo, il Telegraph ha provato a ipotizzare quale potrebbe essere la top 10 di tutti i tempi dei calciatori che hanno giocato in Premier League; tra questi c’è anche Kevin De Bruyne.

De Bruyne nella top 10 della Premier League

Oggi il belga milita nel Napoli ed è stato inserito al quinto posto di questa classifica. Ha segnato 72 gol e fornito 119 assist in 288 presenze tra Chelsea e Manchester City.

Il quotidiano britannico scrive:

“Kevin De Bruyne è stato costantemente il miglior giocatore della squadra che ha dominato la Premier League come nessun’altra. Il belga ha trascinato il City a sei titoli tra il 2017 e il 2024 ed è stato la figura più importante quando sono diventati la prima squadra a vincere il campionato quattro volte di fila. Al massimo della forma, era inarrestabile: corsa instancabile, passaggi straordinari, tiri potentissimi. Solo Giggs ha creato più gol nella competizione“.