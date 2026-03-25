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Telegraph: “De Bruyne è stato il migliore del City, solo Giggs ha creato più gol di lui”

Il quotidiano britannico lo ha inserito al quinto posto della top 10 di tutti i tempi della Premier: "Il belga ha trascinato il City a sei titoli tra il 2017 e il 2024. Era inarrestabile: corsa instancabile, passaggi straordinari, tiri potentissimi".

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Ni Napoli 06/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Kevin De Bruyne

Mohamed Salah non giocherà più nel Liverpool dalla prossima stagione. Il calciatore egiziano lo ha annunciato nella giornata di ieri. Per questo motivo, il Telegraph ha provato a ipotizzare quale potrebbe essere la top 10 di tutti i tempi dei calciatori che hanno giocato in Premier League; tra questi c’è anche Kevin De Bruyne.

De Bruyne nella top 10 della Premier League

Oggi il belga milita nel Napoli ed è stato inserito al quinto posto di questa classifica. Ha segnato 72 gol e fornito 119 assist in 288 presenze tra Chelsea e Manchester City.

Il quotidiano britannico scrive:

Kevin De Bruyne è stato costantemente il miglior giocatore della squadra che ha dominato la Premier League come nessun’altra. Il belga ha trascinato il City a sei titoli tra il 2017 e il 2024 ed è stato la figura più importante quando sono diventati la prima squadra a vincere il campionato quattro volte di fila. Al massimo della forma, era inarrestabile: corsa instancabile, passaggi straordinari, tiri potentissimi. Solo Giggs ha creato più gol nella competizione“.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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