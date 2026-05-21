Sky: “Napoli, la pista Sarri si raffredda, sale Italiano”

La pista che porta Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli si sta raffreddando. Lo racconta Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, in un retroscena televisivo. Il club di Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, avrebbe interpretato come esitazione le riflessioni del Comandante, oggi alla Lazio ma corteggiato anche dall’Atalanta di Cristiano Giuntoli. Sullo sfondo si muovono due nomi che il Napoli ora “tiene fortemente in considerazione”: Vincenzo Italiano, allenatore in uscita dal Bologna, e Massimiliano Allegri, libero sul mercato. Per Antonio Conte, intanto, la chiamata della Nazionale italiana «è qualcosa che lo scuote e lo lusinga».

L’irrigidimento del Napoli verso Sarri

Sul fronte sostituto la situazione è più delicata di quanto trapelato finora. Modugno spiega:

“Per quanto riguarda Sarri, c’è una sorta di irrigidimento da parte del Napoli. Perché le riflessioni di Sarri, dovute alla corte di Giuntoli e Pompilio all’Atalanta, sono apparse come delle esitazioni agli occhi del Napoli. Ecco perché in questo momento il Napoli è in attesa di Sarri, ma al tempo stesso molto attento all’evoluzione del destino di Allegri e col nome di Vincenzo Italiano che va tenuto fortemente in considerazione”.

La corte bergamasca di Cristiano Giuntoli e Tony D’Amico (Pompilio) sta quindi spostando i pesi: il Napoli si sente nella scomoda posizione di “chi aspetta“, e per non subire il tempismo di Sarri si tiene aperte due alternative.

L’analisi

La pista Sarri non è chiusa, ma non è più l’opzione unica. Italiano è un profilo coerente con la fase di costruzione di un Napoli che ha perso identità tattica: in un anno e mezzo alla Fiorentina e poi al Bologna ha mostrato di saper costruire squadre con baricentro alto, idee di pressing e protagonismo del fraseggio — quello che gli azzurri dovrebbero recuperare. Allegri è la scelta della razionalità: gestione, esperienza, capacità di vincere con squadre che cambiano. Sono filosofie opposte. Che il club valuti entrambi dice molto sull’incertezza del progetto tecnico.

Prossima settimana decisiva?

La prossima settimana, secondo Modugno, sarà decisiva su due fronti paralleli: la convocazione della FIGC per Conte e la decisione di Sarri tra Napoli e Atalanta. Se l’irrigidimento descritto da Sky sarà confermato, è probabile che De Laurentiis acceleri il contatto con Italiano o con l’entourage di Allegri prima che il Comandante si decida. Una settimana che può ridisegnare l’intera Serie A 2026-27.