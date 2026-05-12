Sinner va ai quarti di Roma ma l’impresa è di Darderi che supera Zverev

Darderi ha annullato quattro match-point e ha finito per imporsi 1-6, 7-6, 6-0 contro il numero tre del mondo; ora se la vedrà con la rivelazione Jodar. Per Sinner tutto facile nel derby contro Pellegrino, vinto 6-2 6-3.

In un’ora e 28 minuti Jannik Sinner supera Andrea Pellegrino nel derby italiano degli Internazionali di Roma. In due set (6-2 6-3) si impone l’altoatesino che accede ai quarti ed eguaglia la miglior striscia di Djokovic per vittorie consecutive nei Masters 1000, ovvero 31. L’impresa del giorno è Luciano Darderi che batteSacha Zverev (1-6, 7-6, 6-0) dopo aver annullato quattro match-point nel tie-break ed essere stato sotto 5-3 nel secondo set Sono due i tennisti italiani che si giocheranno i quarti a Roma. In mattinata è uscito Musetti battuto nettamente da Ruud 6-3 6-1.

Ai quarti degli Internazionali di Roma i due italiani Sinner e Darderi

Con il 64% di prime al servizio, Sinner torna a vincere contro Pellegrino come ci era riuscito già quando aveva 17 anni al torneo di Santa Margherita di Pula, dove si impose con un doppio 6-1. Per conoscere il suo avversario ai quarti, dovrà attendere il match di questa sera tra Rublev e Basilashvili.

Per quanto riguarda l’italo-argentino, è la prima volta che riesce ad avanzare così tanto agli Internazionali, tra l’altro stavolta battendo il numero 3 del mondo e non è cosa da poco. Zverev ancora una volta conferma le sue lacune, soprattutto mentali. Hanno pesato i 5 doppi falli commessi da Zverev, troppi per un match di questa portata. Ora dovrà vedersela con Jodar domani, mercoledì 13 maggio, tennista spagnolo rivelazione delle ultime settimane.