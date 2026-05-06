Sinner traina un’età dell’oro del tennis italiano che è solo all’inizio

L'Equipe celebra i tennisti italiani. Paolini in allenamento a Roma ha ricevuto l'accoglienza di tanti bambini e ragazzi. "L’obiettivo è superare i 6000 bambini spettatori quest’anno", spiega Lorenzi, responsabile del torneo.

Gli Internazionali di Roma sono cominciati e i tifosi attendono maggiormente i tennisti italiani Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, impegnati in questi giorni a caccia della vittoria del titolo. La crescita esponenziale del tennis italiano negli ultimi anni ha portato al coinvolgimento anche di tanti giovani, che ora seguono questo sport tanto quanto il calcio.

L’età dell’oro del tennis italiano celebra Sinner e Paolini

“A Roma il tennis italiano, trainato da Jannik Sinner, celebra un’età dell’oro che è solo all’inizio“, scrive L’Equipe. Tanti bambini e ragazzi ieri presenti alla SuperTennis Arena per vedere Jasmine Paolini allenarsi e darle cartelloni che la incoronano a idolo dei più piccoli. Ma non solo lei. “La gente in ufficio, davanti a un caffè, parla di Sinner, di Musetti“, racconta Paolo Lorenzi, responsabile degli Internazionali di Roma. Al momento sono quattro i tennisti italiani nella top 20 e una tennista in top 10.

“La Federazione va ovunque, nelle scuole, per spingere i bambini a giocare a tennis. L’anno scorso abbiamo invitato qui più di 5.000 bambini. L’obiettivo è superare i 6.000 quest’anno“, spiega Lorenzi. E forse, scrive L’Equipe, la prossima generazione di tennisti italiani è già tra questi bambini. Quest’anno i tifosi sperano nella vittoria di Sinner, data anche l’assenza di Carlos Alcaraz, sarebbe un simbolo perfetto di questa età dell’oro del tennis italiano.