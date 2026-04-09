Paratici: “Squalifica? Non mi sento colpevole, negli atti non si parla di plusvalenze gonfiate”
L'attuale ds della Fiorentina, ex Juventus: "Sono stato condannato per una strategia tecnico-finanziaria che ha riguardato molti nazionali. È stato applicato un principio contabile mai visto prima".
Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato della sua squalifica per il caso plusvalenze alla Juventus, che è terminata lo scorso 20 luglio.
Le parole di Paratici
C’è un elefante nella stanza ed è la squalifica sportiva di 30 mesi per il caso plusvalenze. Come descrive oggi quella vicenda?
“Non mi sento colpevole di nulla, se è questo che vuole sapere. Premesso ciò, è stata un’esperienza molto pesante perché l’indagine penale è durata cinque anni e mezzo, e per sostenerla è stato necessario essere forti. Sono stato condannato per una strategia tecnico-finanziaria che ha riguardato molti nazionali, le cito Rovella, Orsolini, Spinazzola. È stato applicato un principio contabile mai visto prima e che sto aspettando di rivedere: negli atti si parla di questo e non di plusvalenze gonfiate, come invece si racconta in giro. Nel processo sportivo non ti difendi, c’è poco da fare. Quello penale ho voluto chiuderlo per ricominciare a vivere“.