De Laurentiis vuole tenersi stretto Manna, Tmw: “Sta pensando a un aumento dello stipendio”

La Roma vorrebbe sostituire Massara con Giovanni Manna nella prossima stagione, ma De Laurentiis pare non voglia cedere il suo direttore sportivo. Soprattutto a una diretta concorrente, ma non solo. I giallorossi avevano inoltre proposto un contratto triennale al ds e uno stipendio decisamente più alto rispetto a quello di Napoli; le cifre proposte dalla Roma sono ancora ignote.

Il presidente del Napoli è molto legato al direttore sportivo ex Juventus. Anche a Castle Volturno il ds è considerato un intoccabile. Adl si fida di lui, gli piace come lavora ed è convinto che possa crescere come è successo già con Giuntoli che arrivò a Napoli da perfetto sconosciuto e dopo la storica promozione in Serie A del Carpi.

De Laurentiis vuole che Manna resti a lungo a Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis valuta Manna una decina di milioni e per ora non ha intenzione di liberare il suo direttore sportivo. Inoltre, sarebbe già in previsione un netto aumento dello stipendio e una nuova scadenza di contratto per lui.

Il presidente del Napoli tenta dunque rilanciare dopo l’interesse giallorosso e per Manna si prospetta, almeno per il momento, un futuro in azzurro ancora per molto. Ricordiamo che il ds col Napoli ha un contratto lungo, fino al 2029. C’erano state delle tensioni in merito al calciomercato estivo, ma riguardavano maggiormente Antonio Conte, poiché il patron azzurro sembra essere molto felice dell’operato del suo ds.