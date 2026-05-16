Se il Napoli ha deluso, cos’hanno fatto Liverpool e Real Madrid?

Clima assurdo tra i tifosi. Come se fosse stata un'annata disastrosa. Ormai si è perso il lume della ragione. Madrid e Liverpool zero titoli con 150 e 250 milioni di rosso

La squadra del Liverpool, campione d’Inghilterra in carica, con venti campionati inglesi vinti e sei Champions League in bacheca, quest’anno ha speso in acquisti 481,35 milioni di euro, con un saldo negativo sul mercato di 261,85 milioni e attualmente occupa il quinto posto in Premier League con 59 punti in 37 gare disputate avendo perso ben 12 volte in campionato, è stato eliminato ai quarti di finale di Champions League, ai quarti di finale di FA Cup, agli ottavi nella Coppa di Lega inglese e ha perso la finale della Supercoppa inglese (Community Shield) contro il Crystal Palace, chiudendo la stagione agonistica 2025/26 con zero titoli (e andrà in Champions League dalla “porta di riserva”, grazie al quinto posto che l’Inghilterra ha conquistato in virtù del ranking Uefa).

Real Madrid ha chiuso il mercato con un rosso di 165 milioni

Il Real Madrid (trentasei volte campione di Spagna e quindici volte campione d’Europa) quest’anno ha speso sul mercato 167,50 milioni di euro per un saldo negativo al netto delle pochissime cessioni, di 165,50 milioni; attualmente è secondo in classifica a undici punti dal Barcellona campione di Spagna con tre giornate di anticipo, è stato eliminato ai quarti di finale di Champions League, agli ottavi di finale di Coppa del Re e ha perso la finale di Supercoppa spagnola con il Barcellona, chiudendo la stagione in corsa con zero titoli.

Il Napoli ha comunque vinto un titolo ed è al momento secondo

Il Napoli, che in bacheca annovera appena quattro scudetti e una Coppa Uefa (e che in cento anni di storia è arrivato soltanto una volta ai quarti di finale in Champions League…), quest’anno ha speso in acquisti 147,58 milioni chiudendo il calciomercato con un saldo negativo di appena 15,35 milioni di euro; attualmente occupa la seconda posizione in campionato, è stato eliminato nel girone di Champions League, ai quarti di finale di Coppa Italia e ha vinto la Supercoppa Italiana.

Nonostante un palmarès infinitamente più piccolo rispetto a quelli di Liverpool e Real Madrid e con un passivo di mercato irrisorio rispetto a quello dalle altre due, il Napoli, in virtù della Supercoppa conquistata a dicembre, potrà dire di aver chiuso una stagione leggermente migliore rispetto a quella delle due corazzate inglese e spagnole (così come potrà dire di aver fatto meglio anche di Juve, Milan, Roma, Borussia Dortmund e tante altre), eppure a Napoli serpeggia un malcelato malcontento, un’aria di insoddisfazione, addirittura qualche cretino parla di “stagione fallimentare”.

È proprio vero: a tantissimi napoletani, ignari della propria reale dimensione, è andato il grasso al cuore. Vi meritate Gaucci presidente e Colomba o Agostinelli come allenatore.