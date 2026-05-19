Sarri ha aperto al Napoli: pronto un contratto fino al 2028 a 2,8 milioni l’anno

Schira su X: "Sta al Presidente Aurelio De Laurentiis decidere di chiudere o meno. L'Atalanta è ancora alla finestra (Giuntoli lo adora)"

E dunque tutte le strade sembrano portare a Maurizio Sarri. Certo, con De Laurentiis il coup de théâtre è sempre dietro l’angolo e quindi è impossibile dare nulla per scontato. Tuttavia, complici anche le criptiche e sconsolate parole di Conte post Pisa, le sensazioni sono davvero tutte orientate verso l’addio.

Il nome di Sarri circola da un po’, in realtà, e a Napoli, complici le sensazioni di nostalgia che evoca, sarebbe ben accetto dalla piazza. Schira, nel frattempo, dà notizie su cifre e contratto.

Sarri ha dato disponibilità al Napoli

Riporta Schira:

“Maurizio Sarri ha dato la sua disponibilità al Napoli per un contratto fino al 2028 (€2,8M/anno + bonus). Sta al Presidente Aurelio De Laurentiis decidere di chiudere o meno. #Atalanta è ancora alla finestra (Giuntoli lo adora)”

Toto allenatore Napoli: gli altri nomi

Tra i nomi seguiti c’è anche Massimiliano Allegri. L’allenatore era già stato accostato al Napoli nella scorsa stagione, prima della conferma di Conte. Il suo futuro dipenderà anche dal piazzamento del Milan: senza qualificazione in Champions League potrebbe lasciare i rossoneri.

Resta aperta anche la pista che porta a Vincenzo Italiano. L’attuale tecnico del Bologna è apprezzato da De Laurentiis, ma al momento sembra orientato a proseguire la propria esperienza in rossoblù.

Nicolò Schira, su Tuttosport, ha inoltre parlato della possibilità di un ritorno in Italia di Simone Inzaghi, operazione resa però complicata dall’ingaggio elevato dell’allenatore.

Più defilate le candidature di Fabio Grosso e Raffaele Palladino. Grosso ha guidato il Sassuolo alla salvezza dopo l’esperienza al Lione, mentre Palladino potrebbe lasciare l’Atalanta al termine della stagione dopo il percorso tra campionato e coppe europee.