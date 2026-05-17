Sarri: “Quest’anno sono stato ascoltato zero, nessuno mi ha parlato di programmi futuri”

A Dazn: "Come ambiente avrei voglia di rimanere perché mi sento parte integrante, ma se i piani con la società non collimano non ha senso continuare. De Laurentiis? Quella squadra aveva un livello tecnico assoluto, così come la mia Lazio del primo triennio"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nel suo intervento a Dazn post-partita è stato diretto (come sempre è) relativamente al futuro in biancoceleste e al modo in cui si è sentito trattato negli ultimi tempi tutto considerando. La Lazio è in caduta libera praticamente dall’inizio di questa strana stagione. Tra mercato bloccato, acquisti discutibili e cessioni complicate, oltre a questioni interne singolari, la squadra di Sarri ha espresso in pochissime occasioni un buon gioco e si è piazzata a metà classifica forse perché di più proprio non poteva fare. Anzi si può quasi dire che sia un miracolo che in queste condizioni (per esempio così è successo alla Fiorentina) non si sia fatta risucchiare neanche per un attimo in zona retrocessione. Oggi ha perso 2-0 contro la Roma di Gasperini che si è preso la Champions. O comunque è questione di tempo perché accada.

Sarri: “Non mi sono sentito ascoltato, ogni allenatore vorrebbe voce in capitolo”

Al netto di quello che pensa il club, che idea si è fatto? Sente la forza di voler restare?

“Avevo detto a giugno, sei in anticipo. Facciamo l’ultima partita , al momento per i programmi futuri non mi hanno detto nulla. La situazione di quest’anno non mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e non sono contentissimo, magari non è contenta nemmeno la società. Finiamo il campionato e sentiamo se hanno qualcosa da dirmi”.

Lei ha voglia di restare?

“Della partita non importa niente a nessuno. Uno deve parlare in maniera separata dell’ambiente e della società. A livello ambientale avrei voglia di rimanere, mi sento parte integrante. A livello societario forse se i piani non collimano è inutile continuare ad andare avanti. Non ho sentito piani, non so dare una risposta precisa. Bisogna distinguere i due aspetti”.

Il rapporto tra Sarri e Lotito

Dunque il punto centrale è il rapporto tra Sarri e Claudio Lotito. Il tecnico aveva bisogno di una costruzione coerente della rosa, di giocatori adatti al suo sistema e di un ambiente che sostenesse un percorso tecnico preciso. La società, invece, ha continuato a muoversi secondo logiche proprie, più attente all’equilibrio economico che alla coerenza tattica.

Col passare dei mesi, questa distanza si è trasformata in isolamento. Sarri è sembrato sempre più solo, senza una dirigenza capace di fare da filtro o di accompagnare le difficoltà. Le tensioni non sono mai esplose apertamente, ma si sono accumulate, riflettendosi in campo: una squadra nervosa, discontinua, spesso svuotata. Il problema, in fondo, non è stato solo perdere partite. La Lazio ha perso qualcosa di più importante: la direzione. Aveva un’idea forte in panchina, ma non ha costruito attorno a quell’idea una struttura altrettanto solida. E quando società e allenatore parlano lingue diverse, il finale è quasi sempre lo stesso. Cosa che non era successa l’ultima volta…

Quanto è lontana la Lazio dall’anno zero del suo primo triennio alla Lazio?

“Quella era molto più qualitativa. Poi alla fine arrivò seconda. La qualità media della rosa era più elevata. Se l’anno prossimo sarà davvero l’anno uno è da vedere, ci sono tanti giocatori in scadenza”.

La gestione di Lotito può avvicinarsi nelle idee e ambizioni di De Laurentiis?

“Quella era una squadra di un livello tecnico assoluto, era forte. Finita la costruzione del primo anno e mezzo, ha fatto 91 punti e non solo. C’erano delle basi molto più solide e qualitative”.