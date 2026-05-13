Sarri definitivo sulla Lega Serie A: “due finali di tennis in Italia e due derby hanno messo, a Roma e a Torino”

Per Gazzetta e Repubblica la Lega Serie A ha ben poche chance di vincere il ricorso al Tar visto che si tratta di una questione di ordine pubblico

Maurizio Sarri ha chiuso la questione Lega Serie A-derby di Roma. E ha ricordato che anche in concomitanza con le Finals Atp di Torino la Serie A aveva piazzato il derby della Mole.

“Si sono concatenati una serie di errori, tutti fatti dalla Lega di serie A. In Italia ci sono due Atp Finals: uno a Torino, e in quella data hanno messo il derby di Torino, e uno a Roma, e in quella data hanno messo il derby di Roma”.

Direbbero i dietologi che queste dichiarazioni le faranno pagare al fu Comandante. Il tecnico della Lazio è stato soddisfatto dello spostamento a lunedì sera.

“È meglio giocare il derby lunedì sera, è meglio per tutti. È meglio per il calcio, per noi che abbiamo un giorno di riposo in più ma anche perché trovo che quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni di Champions non lo debbano fare alle 12.30 di maggio. In Lega non ha idea di cosa sia il calcio”.

Non solo Sarri, per Gazzetta e Repubblica la Lega Serie A non vincerà il ricorso

Intanto sia Gazzetta sia Repubblica scrivono che la Lega Serie A ha pochissime chance di vincere il ricorso al Tar (ma in Italia non è mai detto).

Scrive la Gazzetta:

L’idea è quella di tenere il punto. In che modo? Facendo subito ricorso al Tar del Lazio. La procedura dev’essere necessariamente d’urgenza, quindi è probabile che già oggi si presenti richiesta di decreto monocratico al presidente della sezione competente (che non sarà la Prima Ter che solitamente si occupa di sport), che può pronunciarsi da solo senza nemmeno fissare un’udienza, dunque in tempi strettissimi. Una vittoria della Lega è difficile se non impossibile, visto che c’è di mezzo l’ordine pubblico. Ma in via Rosellini sono arrabbiati e vogliono comunque andare avanti.

Anche per Repubblica il ricorso non avrà successo:

La Serie A ha minacciato il ricorso al Tar del Lazio “a tutela della competizione”. La sensazione è che il ricorso ci sarà ma non avrà successo: il derby di Roma e le altre partite connesse si giocheranno lunedì sera.

Oggi ha parlato anche il ministro dell’Interno Piantedosi al Messaggero, anche lui ha attaccato la Lega Serie A: “Polemiche infondate e strumentali, bastava saper programmare”.